Pedro Faria e Edésio Ferreira

As fortes chuvas que caem em Belo Horizonte na manhã dessa sexta-feira (23) causaram estragos pela cidade. No bairro Sion, na região Centro-Sul, uma árvore de grande porte caiu e atingiu três carros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu na Praça Nova York. A árvore não suportou a intensidade da chuva e foi arrancada pela raiz. Três veículos foram atingidos. Dois estavam estacionados e um passava pelo local no momento da queda. "Devido ao risco de eletrocussão, o procedimento de segurança é aguardar no veículo até o desligamento da energia. A Cemig desligou e a gente fez a retirada da família em segurança. Todos bem, mas nervosos por causa da situação", disse o Tenente Felipe Biasibette, do Corpo de Bombeiros.

"A raiz apresentava fraquezas, sinais de pragas. É uma situação complicada de avaliação porque a árvore não apresentava outros sinais.", completou o militar.



Dentro de um dos carros estavam quatro pessoas, dois adultos e duas crianças. Como a árvore arrancou também a fiação elétrica da rua, eles ficaram presos dentro do veículo, devido ao risco de um choque elétrico caso saíssem.

O contador Anderson Casar dirigia a Mercedes que foi atingida. Ele levava os filhos para a escola quando foi surpreendido pela queda. "Estávamos passando, como diariamente fazemos, para levar os filhos para escola quando, de repente, a árvore caiu, carregando a rede elétrica. Parei o veículo e segui uma recomendação que a gente já conhecia de não sair do carro até que o socorro chegasse", disse.

Ele contou que, no momento do acidente, lembrou de um vídeo que explicava o que fazer nessas situações. "Eu assisti um vídeo um tempo atrás que falava para ficar no veículo até que o socorro chegasse e proteger a vida. Graças a Deus saímos dessa com o susto e ansiedade", completou o contador.

Quem também teve o carro atingido foi Marcela Maria Oliveira, que mora bem próximo ao local. A dona do HRV falou para a reportagem do Estado de Minas que aguardava os filhos levá-los para a escola quando ouviu o barulho. Seu veículo foi atingido por um poste, que caiu com a força da árvore. "Tinha saído de casa, voltei e esperava meus filhos se arrumarem para sairmos. Escutei um barulho horrível, quando abri a janela vi a cena toda. O poste caiu em cima do meu carro e a árvore no resto da rua", disse.

Técnicos da Cemig e do Corpo de Bombeiros foram acionados. A energia elétrica foi desativada para que as vítimas fossem retiradas do veículo. A reportagem entrou em contato com a Cemig para saber quando o serviço será normalizado e aguarda retorno.



A Cemig informou que, após receber o contato do ocupante de um veículo atingido pela rede elétrica, às 7h14, desta sexta-feira (23), iniciou imediatamente as ações para o desligamento da rede nas imediações da Praça Nova York, no bairro Sion, para permitir a saída dos ocupantes do veículo em segurança.

"No contato, o ocupante também foi orientado a permanecer no interior do carro até a chegada de uma equipe da empresa. Às 7h31, o Centro de Operação da Distribuição da Cemig realizou o desligamento da energia, de forma remota. As equipes chegaram ao local às 8h07, permitindo a saída dos ocupantes sem risco de acidentes, e, após a realização de manobras, 60 clientes permanecem interrompidos, com previsão de restabelecimento até o final da tarde desta sexta", afirmam.

Em caso de acidentes, entre em contato com a Cemig

A recomendação, em casos de acidentes envolvendo a rede elétrica, é telefonar imediatamente para o Fale com a Cemig, no telefone 116, que funciona 24 horas por dia. Se uma árvore cair na frente de alguma residência, a recomendação é nunca tentar retirá-la ou cortá-la, e chamar o corpo de bombeiros para a retirada da vegetação caída.

Em muitos casos, no meio da árvore ao solo, pode existir um cabo partido da rede elétrica que pode estar energizado e escondido no meio dos galhos e, ao tentar fazer a retirada, a pessoa pode sofrer um choque elétrico de até 13.800 volts, com risco de morte ou graves queimaduras.