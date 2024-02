Um homem, de 27 anos, foi morto por policiais militares durante uma ocorrência no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (22). De acordo com a PM, ele estava em um suposto surto psicótico, esfaqueou a mãe, de 46 anos, no pescoço e teria atacado os militares.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que os surtos do rapaz eram comuns. Ele estava armado com uma faca dentro de casa.

Os militares chegaram ao local e encontraram a mulher com uma ferida no pescoço. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu a vítima para o Hospital João XXIII. O estado de saúde não foi atualizado.

A irmã do homem, de 13 anos, estava sendo feita como refém dentro do quarto na casa da família. Para resgatá-la, os militares entraram no imóvel. Eles tentaram conversar com o suspeito, mas não tiveram resposta.

Dentro da residência, os policiais pediram para que o suspeito largasse a faca. Ele se recusou e partiu para cima dos agentes, que revidaram com dois tiros de taser. Os disparos não tiveram efeito e foi necessário fazer o uso da arma de fogo. O homem foi atingido na barriga.

Ele foi socorrido para o Hospital João XXIII, mas morreu ao dar entrada na unidade.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda retorno.