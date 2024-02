A Polícia Militar (PM) procura por um homem, de 53 anos, suspeito de tentar matar um rapaz, de 42, nessa quinta-feira (22), dentro de uma barbearia no bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A vítima foi atingida por dois disparos, socorrida e está internada em estado estável no Hospital Risoleta Neves.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito seria o ex-marido da atual namorada da vítima. A mulher contou aos militares que terminou o relacionamento com ele há cinco anos e que namorava a vítima há dois.

Recentemente, um dos filhos dela com o ex passou a morar com a mãe, o que causou o descontentamento por parte do suspeito, que passou a fazer diversas ameaças contra o casal.

Na tarde dessa quinta-feira, a vítima estava cortando o cabelo em uma barbearia. Quando deixou o local, foi surpreendida pelo suspeito, que estava em um Vectra preto. Ele realizou vários disparos, o rapaz correu para dentro do salão e se escondeu no banheiro. Mesmo assim, o suspeito o perseguiu e disparou diversas vezes contra a porta do cômodo. Ele fugiu logo depois e não foi encontrado.

Os policiais chegaram ao local do crime minutos depois. Eles socorreram o rapaz para o hospital Risoleta Neves. A vítima foi atingida por dois disparos, na mão esquerda e barriga, e ficou internada. O estado de saúde é considerado estável.

O suspeito foi identificado. De acordo com a PM, ele possui uma arma calibre 9 milímetros registrada. O homem fugiu após o crime e ainda não foi encontrado.