A Polícia Civil de Minas Gerais conclui o inquérito e indiciou nessa quinta-feira (22), um maestro de banda mirim, de 40 anos, por quatro crimes: dois estupros de vulnerável e duas violações sexuais mediante fraude em Diamantina, na Região do Jequitinhonha Mineiro.

O homem havia sido preso em novembro de 2023, suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. A vítima fazia parte do coral infanto juvenil da cidade. Ele é reincidente, já que em 2019, o homem foi indiciado pelos mesmos crimes.

Dois dias depois de ser preso em novembro, o maestro e regente da Banda Mirim de Diamantina foi solto. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que o homem, de 40 anos, deixou o Presídio de Diamantina na sexta-feira (24/11), depois que a Justiça mineira concedeu um alvará de soltura.

De acordo com a Polícia Civil, os delitos têm pena aumentada pelo fato do homem ter relação de hierarquia com as vítimas.