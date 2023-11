Dois dias depois de ser preso, o maestro e regente da Banda Mirim de Diamantina, na Região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, suspeito de estuprar uma adolescente foi solto. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que o homem, de 40 anos, deixou o Presídio de Diamantina nesta sexta-feira (22/11), depois que a Justiça mineira concedeu um alvará de soltura.

P.R.A era professor da vítima, de 13 anos, quando teria cometido o crime. Na quarta-feira (22/11) ele foi encaminhado à Central Estadual do Plantão Digital onde foi ouvido e sua prisão ratificada.

Esse não é o primeiro crime sexual no qual o maestro responde. De acordo com a delegada Kiria Orlandi, em 2019 o homem foi indiciado por crimes análogos aos praticados contra a adolescente este ano.

Exoneração

Nessa quinta-feira (23/11), a Prefeitura de Diamantina publicou uma nota informando que o servidor foi exonerado do cargo. Além disso, a administração municipal afirmou que um procedimento administrativo foi aberto para apurar os fatos.

“Nossa equipe está em contato com as famílias dos envolvidos e ofertou todo o apoio necessário. Permanecemos no aguardo dos encaminhamentos e apurações a serem realizados pelas instituições e instâncias competentes, bem como seguimos à disposição das autoridades”, publicou o executivo em suas redes sociais.