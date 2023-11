O maestro e regente da Banda Mirim de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, foi preso nessa quarta-feira (23/11) suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. A vítima fazia parte do coral infantojuvenil da cidade. Em 2019, o homem, de 40 anos, foi indiciado pelos mesmos crimes. O crime está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher.

Na tarde de ontem, o maestro foi conduzido à Central Estadual do Plantão Digital, onde prestou depoimentos. Em seguida, a prisão foi ratificada. De acordo com a Polícia Civil, ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A delegada Kiria Orlandi, responsável pelas investigações, informou que há quatro anos o maestro foi indiciado por crimes sexuais.

Nesta quinta-feira (23/11), a Prefeitura de Diamantina publicou uma nota informando que o servidor foi exonerado do cargo. Além disso, a administração municipal afirmou que um procedimento administrativo foi aberto para apurar os fatos.

“Nossa equipe está em contato com as famílias dos envolvidos e ofertou todo o apoio necessário. Permanecemos no aguardo dos encaminhamentos e apurações a serem realizados pelas instituições e instâncias competentes, bem como seguimos à disposição das autoridades”, publicou o executivo em suas redes sociais.