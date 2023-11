Os termômetros decolaram na região Norte de Minas Gerais na tarde desta quinta-feira (23/11). Segundo o Inmet, o município de Itaobim apresentou máxima de 40,6°C, a maior temperatura do dia no estado e no Brasil. Outras 3 cidades da região seguem na relação: Araçuaí, Janaúba e Salinas.

A primeira registrou 39,8°C, Janaúba chegou a 39,5°C e a última apresentou máxima de 39,3°C. As nove cidades mais quentes de Minas que aparecem no ranking ultrapassaram a marca dos 38°C.

Jaguaribe foi o único município dentro das cinco mais quentes do país que não pertence ao estado mineiro. Com a máxima de 39,5°C, a cidade cearense empatou com Janaúba e ficou abaixo de Araçuaí e Itaobim.



Confira a lista dos municípios mais quente de Minas nesta quinta:



Itaobim – 40,6°C

Araçuaí – 39,8°C

Janaúba – 39,5°C

Salinas – 39,3°C

Aimorés e São Romão – 38,8°C

Almenara – 38,6°C

Muriaé e Governador Valadares – 38,2°C

Itaobim também foi destaque em relação à baixa umidade relativa do ar, que chegou a 11% nesta quinta, índice considerado crítico. Com o mesmo percentual figurou outro município do Norte de Minas, Montes Claros, e Pão de Açúcar, no Alagoas.



