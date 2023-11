A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu 32 galos mantidos de maneira incorreta, sem água, alimentação e ventilação, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. Um homem de 40 anos foi preso.

Os animais eram usados para rinhas de galo e apresentavam sinais de maus tratos, identificados por médicos veterinários. Além dos galos, também foram apreendidos pássaros “silvestres e exóticos”, de acordo com o tenente Celso, da PM do meio ambiente do município.

O dono dos pássaros, um homem de 65 anos, também foi preso em flagrante.

Os pássaros também estavam confinados de forma inadequada e apresentavam sinais de que haviam sido maltratados.

O local em que os animais foram encontrados tinha um espaço montado para que as brigas acontecessem, com um ringue e um relógio para marcar o tempo na parede.

Além disso, foram encontrados esporas artificiais e outros objetos usados nas rinhas, assim como remédios. Uma embalagem de comprimidos vinha até mesmo com orientações: “antes da briga” e “coagulante”.

O destino dos bichos, de acordo com o tenente responsável pela operação, “terão destinação correta de acordo com a legislação”, e devem passar por tratamento.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa