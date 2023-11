Olhos D'Água: quatro homens são presos por extração ilegal de minério

432

As prisões foram feitas pelo Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar e o Grupo Especial de Policiamento Ambiental (GEPAM) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Quatro homens foram presos após o Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar e o Grupo Especial de Policiamento Ambiental (GEPAM) receberem denúncia de extração ilegal de minério de ferro em um terreno no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (23/10).





Quando os policiais chegaram, os quatro homens estavam no local. De acordo com o sargento Fernandes, um dos homens abordados alegou que era proprietário do terreno, mas não tem autorização nem licença para fazer a atividade de extração do minério.

Segundo informações de outro dos suspeitos abordados, os caminhões seriam levados para o município de Sete Lagoas, na Região Central do estado. "Mas ele não soube ou não quis informar o local exato para onde o minério seria levado. Mas sabemos, pelo tempo em que atuamos nesse tipo de atividade, que é um dos locais destinados para beneficiamento do minério", afirmou o sargento.





Ele disse que as investigações continuam para tentar saber qual seria o destino da carga. "Descobrir a receptação desse material ficará a cargo da Polícia Federal."





De acordo com o sargento, os homens podem responder pelo crime de usurpação de bem da União e extração ilegal do minério. Todos os presos foram levados para a Polícia Federal.

Além das prisões, foram apreendidos dois caminhões carregados de minério, um carro e uma pá carregadeira.