Alça do Anel Rodoviário, no São Gabriel, será interditada por 30 dias

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai interditar, a partir desta terça-feira (24/10), às 10h, a alça de acesso ao Anel Rodoviário, no sentido Rio de Janeiro, no Bairro São Gabriel, Região Nordeste da capital.

Os veículos vindos da Avenida Risoleta Neves devem seguir pela Cristiano Machado (sentido Venda Nova) e fazer o retorno nas proximidades da Estação de Metrô Primeiro de Maio e da Avenida Sebastião de Brito. Na sequência, a orientação é pegar a pista da Avenida Cristiano Machado (sentido Centro) e acessar a alça do Anel Rodoviário (sentido Rio de Janeiro).

As alterações no trânsito são necessárias para a execução das obras do sistema de macrodrenagem do Ribeirão Pampulha. Os operários vão fazer a implantação de estrutura hidráulica na confluência do Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha, adequação da geometria viária do entorno e o remanejamento do interceptor de esgotos na área do empreendimento. A Praça das Águas será construída na altura da Avenida Cristiano Machado, 5.600, Bairro Vila Suzana.