BH começa 2ª fase de obras contra inundações na Avenida Cristiano Machado

A primeira etapa está prevista para ser entregue no segundo semestre de 2024 (foto: Leandro Couri/ EM/ D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte começou, nesta quinta-feira (3/8), as obras da segunda etapa da Praça das Águas, um projeto que pretende diminuir o risco de enchentes e inundações na Avenida Cristiano Machado, na altura da Região Norte da cidade.









Em coletiva de imprensa, o superintendente da Sudecap, Henrique Castilho, afirmou que três obras vão acontecer simultaneamente. Além da macrodrenagem, dois viadutos estão sendo construídos, um na Avenida Waldomiro Lobo e outro na Sebastião de Brito, sendo esse último autorizado para começar as intervenções nesta quinta.





Superintendente da Sudecap, Henrique Castilho (foto: Leandro Couri/ EM/ D.A Press) "O alargamento do canal da Pampulha (drenagem do ribeirão), será em conjunto com as interseções dos viadutos, porque uma obra interfere na outra. Então, fizemos sistema de consórcio e uma empresa só toma conta, para evitar desentendimentos. Este é um local muito preocupante e importante para trabalhar", diz.





A primeira etapa dessa obra está prevista para ser entregue no segundo semestre de 2024, com investimento de aproximadamente R$ 68 milhões em recursos da PBH e Caixa Econômica Federal.





Já a segunda etapa, iniciada hoje, deve ser entregue no final de 2026, com R$ 139,7 milhões investidos pelo Fundo Municipal de Saneamento (FMS), do Governo Federal e Caixa Econômica.