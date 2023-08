Garoto de 10 anos é atacado por pit bull no interior de Minas

Um menino de 10 anos foi atacado por um cão da raça pit bull na tarde dessa quarta-feira (2), em Cássia, no Sudoeste de Minas. Ele participava de treinos na quadra no Bairro Canta Galo, quando foi surpreendido pelo animal.O menino passou por atendimento e foi liberado após receber os curativos no Instituto de São Vicente de Paula.

Garoto de 10 anos passou por momentos de horror com o ataque do cão

Uma professora que estava no local bateu com a bolsa no cachorro, até ele tirar os dentes do menino.