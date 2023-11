Acusado de matar jovem na porta de escola é condenado a 29 anos de prisão

432

O réu já está preso e cumpre pena por outro crime (foto: TJMG/Divulgação )

Um homem acusado de matar a tiros uma adolescente na porta de uma escola e tentar matar um jovem "jurado de morte" foi condenado a 29 anos de prisão em regime fechado, nesta segunda-feira (23/10). O réu, porém, já está preso e cumpre pena por outro crime.





Leonardo Oliveira, que era o alvo dos tiros que atingiram Naiara, testemunhou durante o julgamento. Já o réu Wellington Pereira Porto nega ter praticado o crime. Segundo o Ministério Público, o crime foi motivado por um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas, e Naiara, na época com 13 anos, foi atingida por engano, na porta da escola.





Relembre o caso

O caso aconteceu em 7 de julho de 2009 , quando dois homens passaram em uma moto e o garupa atirou contra um jovem, que estaria jurado de morte por uma quadrilha de traficantes. O alvo do atirador ficou ferido na axila esquerda e foi socorrido no Hospital Júlia Kubitschek. Além do alvo, o atirador também baleou as costas de Naiara.





No momento em que a estudante estava na porta da escola foi surpreendida pelo rapaz que estava fugindo da perseguição e dos tiros, um dos quais atingiu a menina de forma fatal.





O menor, que também foi baleado, relatou que estava em um bar próximo ao local conversando com o irmão e amigos, quando foi surpreendido por tiros de um motociclista que passava pelo local. Ele fugiu em direção à escola e mesmo baleado conseguiu entrar na unidade de ensino e pedir ajuda à polícia. Ao sair, viu o corpo de Naiara na porta.

O conselho de sentença formado por seis homens e uma mulher entendeu que o homem foi o responsável pela morte de Naiara Martins Bonifácio, atingida por erro na execução, e tentativa de homicídio contra Leonardo César Diniz de Oliveira, além do crime de coação no curso do processo.