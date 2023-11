Servidores do Ipsemg fazem paralisação de 12 horas pelo piso da enfermagem

432

A paralisação acontece de 7h até 19h, com adesão de cerca de um terço da equipe (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Os servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) fizeram uma paralisação por 12 horas e uma manifestação em frente ao Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), nesta segunda-feira (23/10), na alameda Ezequiel Dias, no Centro de Belo Horizonte. O movimento tem como demanda a defesa do piso salarial da enfermagem.





A decisão de fazer a mobilização aconteceu nessa quarta (18/10), em uma assembleia geral. A paralisação acontece das 7h até 19h, com adesão de cerca de um terço dos servidores, diz o sindicato.



A ação foi organizada mantendo uma escala mínima de pessoas que deveriam seguir trabalhando, para que aqueles que dependem dos serviços do Ipsemg não sejam prejudicados. De acordo com a presidente do sindicato, Antonieta Dorledo, “a intenção é chamar a atenção do governo”.





Antonieta conta que, até agora, não houve resposta do governo de Minas Gerais, que disse que não foi possível fechar a agenda e, consequentemente, atender às reivindicações do Sisipsemg. Se não houver resposta, a líder conta que haverá uma nova assembleia e, futuramente, um novo ato. “O pessoal está todo muito angustiado, está todo mundo revoltado”, disse ela.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa