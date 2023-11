Árvores raras são encontradas em Brumadinho

432

À esquerda, Leptolobium glaziovianum. À direita, frutos da Stephanopodium engleri (foto: Divulgação/Vale) Stephanopodium engleri e Leptolobium glaziovianum no território de Brumadinho, na Grande BH. As plantas estão na “Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção” e, segundo a empresa de mineração, são indicadores importantes da biodiversidade na região. Biólogos, pesquisadores da mineradora Vale e especialistas botânicos documentaram, pela primeira vez, a presença de árvores das espéciesno território de Brumadinho, na Grande BH. As plantas estão na “Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção” e, segundo a empresa de mineração, são indicadores importantes da biodiversidade na região.









A árvore, que tem poucos registros na natureza, pode alcançar até seis metros de altura e é originária de Minas Gerais. Seus frutos possuem elevada umidade, sendo alimento valioso para a fauna. A umidade também apresenta grande dificuldade para o armazenamento prolongado de sementes, que não toleram dessecação, assim dificultando seu armazenamento e reprodução em viveiros.

A Leptolobium glaziovianum tem o tronco lenhoso, possui flores brancas com 1,2 mm de comprimento e pétalas levemente alteradas. A árvore pode ser encontrada apenas em Minas Gerais e no Distrito Federal (DF), com poucos registros conhecidos em regiões de cerrado.

Até o momento, 50 hectares de áreas protegidas no entorno de área impactada estão em processo de recuperação ambiental com o plantio de aproximadamente 60 mil mudas de espécies nativas da região.





“Estudar a biodiversidade de Brumadinho, identificar novas espécies e preservar a variabilidade genética é essencial para que a recuperação ambiental aconteça da forma mais harmoniosa possível. Além disso, estamos coletando sementes, produzindo mudas e reintroduzindo na região de forma sustentável, colaborando com a conservação destas espécies ", destaca o biólogo da Vale, Felipe Peixoto.





Além das duas espécies já citadas também foram feitos registros inéditos das árvores Cariniana legalis (jequitibá-rosa), Virola bicuhyba (bicuíba) e Euterpe edulis (juçara).