Cidade mineira comemora dia do papagaio-de-peito-roxo pela primeira vez

Os pesquisadores reconhecem o apoio público e da comunidade na conservação ambiental no município (foto: Divulgação/Waita) O município de Dom Joaquim, na Região Central de Minas, comemora amanhã o dia do papagaio-de-peito-roxo. A data foi escolhida em referência à primeira soltura dos animais na cidade, ocorrida em 2021. No primeiro ano da festividade haverá uma série de atrações, como apresentação de coral, atividades recreativas e shows. A comemoração antecipa uma nova soltura de 20 exemplares da espécie, no fim deste mês, que foram resgatados em cativeiros irregulares.













Ariela Castelli Celeste, gestora do Waita, instituição que organiza o projeto, conta que o objetivo da equipe é resgatar, reabilitar e reintroduzir na natureza papagaios que foram capturados no tráfico ilegal ou em cativeiro. O Projeto Voar faz treinos alimentares, voo, enriquecimentos ambientais, testes de personalidade, sociabilidade, treinos de aversão a humanos e treinos anti-predação com as aves resgatadas.

Os papagaios resgatados passam por treinos, inclusive, de voo (foto: Divulgação/Waita)



“A gente trabalha em Minas Gerais para soltar a espécie. Precisamos avaliar o habitat para ter boas chances de adaptações. Sempre temos que soltar as aves em áreas de soltura cadastradas, onde ainda tenha muita mata atlântica preservada e habitações rurais bem espaçadas. Também fazemos o acompanhamento dos indivíduos soltos por aproximadamente um ano”, conta Ariela.





Em Dom Joaquim, os pesquisadores encontraram um habitat propício e com a presença de exemplares nativos. Celeste explica que manter os bichos em cativeiro como pets, mesmo com boas intenções, é prejudicial. Desde o início das interações, 15 animais foram entregues voluntariamente ao projeto por moradores da região. O contato com a sociedade também ajuda o grupo no monitoramento dos animais soltos.





Aves que já estão na região são como professores dos papagaios soltos (foto: Divulgação/Waita) Em março deste ano, a Prefeitura de Dom Joaquim sancionou lei que institui o Dia Municipal do Papagaio-de-Peito-Roxa e coloca a espécie como mascote oficial da cidade. No texto, o prefeito Geraldo Adilson Gonçalves descreve que “a instituição do dia do papagaio-de-peito-roxo não se resume ao simbolismo comemorativo e, sim, busca estruturar de forma efetiva as políticas públicas de proteção ao meio ambiente





Festividades





As inscrições para participar das atividades são gratuitas e os menores de 18 anos devem ser acompanhados por responsáveis. Os interessados devem preencher este formulário. A concentração começa às 7h30, na Praça Valdemar Teixeira. Haverão barracas de artesanato e comida local durante toda a programação do evento. Segue a programação:





8h - Caminhada (aproximadamente 5Km e 1h de duração)

10h - Momento solene

11h - Coral com crianças

12h às 16h - Recreação para as crianças

12h - Show com Joubert Lima

14h - Show com Tupete Silva

17h- Encerramento





Características das aves

O papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) recebe esse nome por conta da área abaixo do pescoço que tem a plumagem mais arroxeada. Entre os olhos de indivíduos da espécie há uma faixa vermelha, o bico é mais claro, com base avermelhada, e o corpo possui penas verdes. Os pássaros tipicamente se dividem em grupos grandes durante as noites e descansam em um ‘dormitório coletivo’. No raiar do dia, eles se dispersam em pares, normalmente casais, e, no fim do dia, voltam para o local em que dormem juntos de outros papagaios.