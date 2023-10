Caminho do ouro e dos diamantes se torna Monumento Nacional

Histórica, turística e com a maior parte de seu trajeto em Minas, a Estrada Real torna-se, agora, Monumento Nacional. Nesta sexta-feira (20), foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a Lei 14.698, de 2023, que reconhece a grandeza e dá mais visibilidade ao caminho aberto pela coroa portuguesa para ligar o litoral fluminense às áreas de mineração.

A Estrada Real é um conjunto de caminhos da época do Brasil colonial, que seguia entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, atravessando a mata atlântica, entre as serras da Mantiqueira e do Mar. Pela estrada, hoje conhecida rota turística, eram escoados o ouro e os diamantes retirados da região das minas. Para o relator da matéria, senador Carlos Viana (Podemos-MG), a Estrada Real é um marco para o turismo do país.





“Ao promover o justo resgate histórico e cultural desse belo e importante caminho – que, ao percorrer diversos estados, se torna motivo de orgulho cultural e atrativo turístico –, a proposição se torna capaz de alavancar desenvolvimento, progresso e geração de renda e emprego. É oportuno e meritório, portanto, um projeto de lei como este, que visa dar a conhecer, preservar e difundir nossas riquezas turísticas”, disse Viana no parecer que deu origem à nova lei.