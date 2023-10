Inmet emite alerta de granizo para 394 cidades de Minas Gerais

432

Minas Gerais está sob alerta de chuva com queda de granizo nesta sexta-feira (20/10). As precipitações podem atingir 394 cidades até manhã deste sábado (21/10), segundo aviso do do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).As chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo.O órgão recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores, não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Confira a lista das cidades sob alerta de granizo: