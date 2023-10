Fim de semana será de chuva em BH e parte de Minas, confira

432

Confira a previsão para o final de semana em BH e Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O dia é de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva moderada e forte, raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde desta sexta-feira (20/10), em Belo Horizonte, de acordo com a Defesa Civil.

Pela manhã a temperatura mínima na capital mineira foi de 17°C e a máxima estimada para a tarde é de 29ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta é de tempo instável à tarde em grande parte de Minas Gerais. A circulação dos ventos e a disponibilidade de umidade em médios níveis da atmosfera favorecem a formação de áreas de instabilidade e ocorrência das típicas pancadas de chuva da primavera, a partir da tarde, no Sul, Oeste e Centro-Norte mineiro.

Na faixa Leste e na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), o transporte de umidade de origem oceânica mantém o dia com muitas nuvens e pequena possibilidade de chuva isolada.

Fim de semana em BH e Minas

O sábado (21/10) em BH é também de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima esperada é de 16°C e máxima de 28°C.

Já o domingo (22/10) é de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. A mínima estimada é de 15°C e máxima de 30°C.

Em Minas, o sábado (21/10) é de mínima de 13°C, na Região do Sul, e 38°C, no Norte de Minas. Há previsão de pancadas de chuva no Triângulo, Oeste, Central Mineira, Norte e Noroeste.

O domingo (22/10) tem possibilidade de chuva no Norte, Noroeste e faixa Leste, demais regiões é de céu claro a parcialmente nublado. A mínima será de 11°C e máxima de 38°C.

Os dados para o fim de semana são do Inmet.