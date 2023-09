Temporal derruba quadra e danifica cerca de 40 casas no Sul de Minas

432

Estrutura de quadra poliesportiva da cidade foi ao chão (foto: Defesa Civil de Conceição dos Ouros / Divulgação) Um temporal com ventos fortes atingiu a cidade de Conceição dos Ouros, na Região Sul de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (27/9). A chuva começou por volta das 7h. Segundo a Defesa Civil local, foram 15 minutos de tempestade.

A estrutura de uma quadra que estava em construção no Bairro Santa Efigênia desabou. Pessoas trabalhavam no local no momento da chuva; elas recolhiam materiais da obra e estavam em um caminhão, quando a estrutura desabou. Os três homens ficaram presos no veículo até que a chuva passasse.

Homens ficaram presos dentro do veículo (foto: Defesa Civil/Reprodução)

Estragos também foram registrados na Escola Estadual João Ribeiro de Carvalho, que fica na Bueno de Paiva, no Centro. Parte da parede da escola foi abaixo. Dentro das salas de aula, forros se desprenderam.

De acordo com a prefeitura, houve danos em cerca de 40 casas; muitas delas ficaram destelhadas. Árvores caíram nas zonas urbana e rural; dois ipês foram ao chão na praça central.

Equipes da prefeitura e da Defesa Civil estão atuando no município para ajudar as famílias atingidas. Não há informações de desabrigados e desalojados. Ninguém ficou ferido devido ao temporal.

Iago Almeida / Especial ao EM