Trégua no calorão? Céu nublado e pancada de chuva para BH nesta quarta

Tempo nublado na manhã desta quarta em BH (foto: Benny Cohen/EM/D.A.Press)

O calor excessivo que atingiu Belo Horizonte nos últimos dias dá uma amenizada. A previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na capital mineira nesta quarta-feira (27/9).





De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 22,4°C e a máxima estimada é de 36°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 25% à tarde.A quarta-feira (27/9) será quente e seca em quase todo o estado. Entretanto, o posicionamento de um centro de baixa pressão sobre o oceano, nas imediações do litoral da região Sudeste, favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidades e pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.Demais regiões, com céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde. Possibilidade de chuva isolada a partir do fim do dia no Noroeste, região Central e Metropolitana.A expectativa é que tanto a temperatura mínima quanto a máxima do estado sejam registradas no Norte de Minas, a mínima em Águas Vermelhas (13°C) e a máxima em São Romão (44%u202F°C), que vem batendo o recorde do país