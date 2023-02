Vídeo registra resgate de pessoas ilhadas em carro durante temporal em BH

O Corpo de Bombeiros atendeu na noite de ontem (15) uma ocorrência de resgate a vítimas que ficaram presas em um veículo em meio a um alagamento na Avenida Vilarinho, altura do Bairro Cenáculo, na Região de Venda Nova.

Segundo informações dos bombeiros, o salvamento aconteceu por volta das 22h. Para se proteger da correnteza, as vítimas chegaram a ficar em cima de um carro, que era segurado pela grade do córrego.

Os bombeiros foram acionados e conseguiram retirar as vítimas do veículo com a ajuda de cordas. Até o momento não se sabe o número total de pessoas resgatadas.



A região da Avenida Vilarinho já é conhecida por moradores e comerciantes locais como um ponto de alagamentos constantes.



A Defesa Civil recomenda que, em caso de chuva forte, as pessoas evitem transitar em áreas sujeitas a inundações e alagamentos.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais