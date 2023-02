Alagamento faz creche adiar início das aulas em Alfredo Vasconcelos

Queda de muro fez com que família tivesse que deixar casa em Alfredo Vasconcelos

O município de Alfredo Vasconcelos sofre com os impactos da forte chuva dessa segunda-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma família e três pessoas ficaram desalojados. Todos foram deslocados para casas de parentes.



A família desalojada mora no bairro Violetti e viu a casa ser atingida por um muro que desabou. Segundo os bombeiros, o muro apresentava falhas na drenagem, que fez com que a água ficasse retida na estrutura. Com isso, o muro se rompeu e atingiu a residência. O local foi interditado.

Aulas adiadas

Outro chamado do Corpo de Bombeiros foi no Jardim de Infância Irineu Bianchetti, no centro da cidade. Segundo a corporação, toda a dependência da escola foi atingida por uma enchente. Equipamentos eletrônicos, materiais escolares e livros foram perdidos por causa da chuva.

Pelas redes sociais , a prefeitura de Alfredo Vasconcelos informou que o retorno às aulas no Jardim de Infância foi adiado. A previsão era começar nesta terça-feira (08/02).

"A prefeitura de Alfredo Vasconcelos vem informar que, devido à forte chuva desta segunda-feira, o início das aulas no Jardim de Infância Irineu Bianchetti, previsto para o próximo dia 8, quarta-feira, será adiado. A nova data será divulgada assim que os danos causados forem sanados", informou o Executivo.

A reportagem do jornal Estado de Minas entrou em contato com a prefeitura para saber se outras medidas foram tomadas na cidade. No entanto, não houve retorno.

Segundo os Bombeiros, nenhuma pessoa ficou ferida em virtude da forte chuva. Há a previsão de que novas precipitações ocorram na cidade nesta terça-feira (07) na parte da tarde e noite.