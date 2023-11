Quatro mulheres marcaram uma briga por meio de um aplicativo de mensagens. Duas delas têm 17 anos, e as outras, 20 e 21. Uma das jovens, a de 20, terminou com parte do corpo carbonizado. O caso ocorreu em uma praça no distrito de Palmeiral, em Botelhos, no Sul de Minas, na noite dessa quinta-feira (23/11).

Uma das menores de idade jogou gasolina na jovem de 20 anos e ateou fogo com um isqueiro. A mulher teve parte do corpo carbonizado e foi levada para o hospital da região, onde recebeu atendimento médico; ela não corre risco de morrer.

Leia também: Juíza concede liberdade provisória a delegada em surto



Os policiais militares, ao chegar à praça, não encontraram ninguém. As menores estavam em suas casas e foram apreendidas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.