Daniel Alves, acusado de estupro em Barcelona, foi chamado ao tribunal para conhecer sua sentença no dia de hoje. Segundo jornalistas e advogados, a absolvição não acontecerá e muitos apostam que a pena será de 9 anos, a que foi pedida pelo Ministério Público.

Eu tenho uma premissa de que estupradores, assassinos e traficantes deveriam pegar prisão perpétua ou pena de morte. São crimes hediondos, cruéis, nojentos e de quem não tem amor ao próximo. Gente baixa, que pode até ter dinheiro, mas não tem caráter e berço, e isso nenhuma fortuna do mundo compra.

O ex-jogador da Seleção Brasileira, bajulado por Tite, Neymar e Thiago Silva, o grande “tocador de pandeiro”, já está atrás das grades há mais de um ano, e, caso seja confirmado o estupro e a condenação, que ele apodreça na cadeia, pois esse tipo de gente tem que viver à margem da sociedade de bem. Não tenho pena, nem me importo com ele. Sempre foi um cara antipático, mascarado, asqueroso.

Já escrevi em colunas anteriores que alguns jogadores se sentem superiores aos “mortais”, porque acham que o dinheiro que têm compra tudo. Pode até ser em países corruptos, onde as leis só funcionam para pobres, pretos e p... Na Espanha, a banda toca diferente. Lá tem leis pesadas, não têm saidinhas em datas comemorativas, e não importa sua condição social ou econômica. A lei funciona de forma igual para todos.

Daniel Alves tentou a liberdade condicional, com pagamento de fiança, mas as autoridades espanholas perceberam que ele poderia fugir para o Brasil e ficar impune, como está Robinho, condenado na Itália, a 9 anos de cadeia, por estupro.

Robinho é um estuprador que anda solto pelas ruas de Santos e Guarujá, ou por qualquer estado do Brasil. Se sair da fronteira, poderá ser extraditado no país que estiver e ser entregue as autoridades italianas. Aliás, houve um pedido para que ele cumprisse a pena no Brasil, mas, por enquanto, ele está rindo da cara de todos nós, se divertindo, jogando futevôlei, curtindo a vida.

Fico a me perguntar como uma mulher se sujeita a viver ao lado de um cara condenado por estupro, cujos áudios, gravados pela justiça italiana, são nojentos? Seria pelo dinheiro ou é amor mesmo? A mulher foi traída pelo marido, que estuprou uma mulher na Itália, e continua ao lado dele, como se nada tivesse acontecido. Você dormiria com um cara condenado por estupro?

Quando se apresentou, espontaneamente, na delegacia de Barcelona, Daniel Alves não imaginava que ficaria preso desde aquela data. É que a Justiça espanhola já tinha provas suficientes para indiciá-lo e ele não sabia. Achou que deporia, mentiria, como mentiu mais quatro vezes, pois mudou seu depoimento, dando outras versões, e sairia pela porta da frente. Ao contrário disso, saiu algemado para uma penitenciária, onde está trancado.

Já a moça que o acusa de estupro foi firme e jamais mudou sua versão. As testemunhas também jamais caíram em contradição. O sêmen dele foi encontrado na moça, que fez exame no hospital, onde os médicos constataram a conjunção carnal com o “pandeirista”.

Lamentável também foi ver sua ex-mulher, Joana Sanz, dar um depoimento “falso”, alegando que ele estava bêbado, última versão apresentada pela defesa do ex-jogador. O que a defesa imaginou ser atenuante foi mesmo mais um agravante. Enfim, contra fatos não há argumentos e o pupilo de Tite, Neymar e Thiago Silva deverá ficar na jaula por muitos e muitos anos.

Deu sorte que não foi aqui nos Estados Unidos, pois dependendo do crime e do estado em que foi cometido há pena de morte. Que apodreça na cadeia e sirva de exemplo para esses jovens jogadores que tiram as moças da casa dos pais, prometendo amor, e dão surras, agridem, xingam e cometem outras barbaridades. Se Daniel Alves for realmente condenado, como afirmam as autoridades de Barcelona, o Brasil terá em pouco tempo, dois ex-jogadores condenados por esse crime hediondo. Robinho e Daniel Alves. Vergonha!