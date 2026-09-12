UAI
Início Colunistas Jaeci Carvalho
Jaeci Carvalho

Jaeci Carvalho

Com Artur Jorge no comando, Cruzeiro foi eliminados dos torneios mata-matas, mas, na Série A, foi do Z-4 para a disputa de uma vaga na Libertadores de 2027 - (crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)

Pedro Lourenço não admite ruído sobre treinador

Artur Jorge tem bagagem, história e currículo (campeão Brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo) para dirigir o Cruzeiro

Publicidade