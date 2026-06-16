Estados Unidos, Alemanha e Suécia goleiam

MIAMI – Quando você pega um adversário fraco, mostra respeito goleando, e foi isso que fizeram Estados Unidos, Alemanha e Suécia. Os donos da casa não tomaram conhecimento do Paraguai, ou seria o “Palmeiras”, já que vários jogadores do time atuam lá. Aliás, não vi o violento Gustavo Gómez dar porrada em ninguém, e nem peitar o árbitro, como faz no Brasileirão. A Alemanha repetiu o placar que enfiou no Brasil, 7 a 1, dessa vez na fraca equipe de Curaçao, mas isso mexeu com a torcida brasileira, que tem trauma desse placar. A Suécia enfiou 5 a 1 na Tunísia, com um gol do artilheiro do Arsenal, Gyokeres. Foram os placares mais elásticos até aqui. A partida mais emocionante, porém, foi Holanda 2 x 2 Japão, um jogaço no nível das grandes seleções. Como o Japão evoluiu, técnica e taticamente, com futebol de altíssimo nível. Ontem acompanhei Uruguai x Arábia Saudita, aqui no Hard Rock Stadium, que a Fifa chama de Miami Stadium, já que não aceita os namerights em suas competições. Mas aceita barração de árbitros e delegações, hotéis com preços exorbitantes e ingressos absurdos. Realmente uma Copa que ninguém vai esquecer. Os turistas que aqui estão são aqueles que realmente têm grana, e que nem sabem que a bola é redonda. No caso da Seleção Brasileira, os patrocinadores deitam e rolam, pois podem assistir aos treinos do começo ao fim, entram no hotel da Seleção com facilidade e por aí vai. Já a imprensa assiste a 15 minutos de “bobinho” e é obrigada a se retirar. Depois, vai para a coletiva e espera que a CBF escolha. Realmente são os novos e péssimos tempos do nosso futebol.

Por falar nisso, Carlo Ancelotti, está mais perdido do que cego em tiroteio. Treina mal a equipe, escala mal e substitui pior ainda. Em 1 ano e 2 meses faz um péssimo trabalho, pois o time é um bando em campo. Claro que na sexta-feira irá golear o Haiti e aí os “pachecões” dirão que o time é maravilhoso e que o hexa está perto. Os jogadores vão dar entrevistas, sorridentes, dizendo que Ancelotti acertou o time. Balela. É questão de tempo a eliminação. Com o futebol pobre apresentado há anos, não iremos a lugar algum. O Brasil é um bando em campo, que as emissoras que transmitem a Copa fazem questão de esconder, pois não podem criticar, sob o risco de perderem audiência. Eu, como sou verdadeiro e não me preocupo com isso, ponho o dedo na ferida e mostrou ao meu leitor e ao telespectador do meu programa, JaeciCarvalhoEsportes, no Youtube, a realidade de um time sem corpo, sem alma, um bando em campo.

Tomar sufoco do Marrocos no primeiro tempo foi algo que me abalou. Eu esperava um jogo difícil, mas com o Brasil tomando a iniciativa e não os marroquinos.

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Mudanças vão acontecer. Espero que Ancelotti barre seu queridinho Casemiro (ex-jogador em atividade). Dida (2006) e Marcos (2002), goleiros excepcionais, disputaram uma Copa do Mundo como titulares. Rogério Ceni nunca foi titular em Copas, mas Alison está em sua terceira Copa do Mundo, como titular absoluto. Isso é uma aberração. Goleiro “chama gol”, que não faz uma defesa difícil. Falhou no gol do Marrocos, ao sair desembestado do gol, quando deveria ter ficado para esperar a conclusão. O atacante marroquino, diante da facilidade, só deu um toque por cima. Que me perdoe meu amigo, Taffarel, mas Alisson só é titular do gol brasileiro, porque foi treinado por ele, no Liverpool. Alisson é o que há de pior entre os goleiros dessa Copa, não tenho a menor dúvida disso. E, na zona mista, deu “piti” quando um repórter perguntou se ele falhou no gol. Péssimo goleiro. Será que Ancelotti terá peito de colocar Weverton, o melhor dos três que aqui estão? O primeiro lugar do grupo será decidido, muito provavelmente no saldo de gols, e enfiar uma sacola no Haiti, é obrigação. Endrick, Fabinho e Luiz Henrique podem ser as novidades, mas esse time, mal treinado, não irá muito longe. Na hora em que pegar uma equipe mais bem armada, pode preparar o avião para voltar. Não teremos a menor chance. Brasileiros sempre arrumam desculpas e lembraram que a Argentina perdeu na estreia para a Arábia Saudita e foi campeã. Perdeu com quatro gols anulados, por impedimentos milimétricos e com um gênio chamado Messi. Qual é o gênio do Brasil?

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