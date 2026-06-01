Helicópteros e festa para os jogadores; já vi esse filme antes

As competições na América do Sul terminaram ontem para que os jogadores se apresentem às suas seleções para a disputa da Copa do Mundo. Curiosamente, o sentimento do torcedor brasileiro é de distância da nossa seleção, preocupados apenas com seus times. Já foi o tempo em que pintavam ruas, coloriam seus uniformes, hasteavam suas bandeiras, pintavam seus rostos. O fracasso do time canarinho nos últimos Mundiais, e os 7 a 1 que os alemães nos aplicaram, ainda doem bastante, juntando tudo isso à falta de craques, de jogadores comprometidos de verdade com a Seleção Brasileira.

Jogadores reservas e sem condições convocados, chegando em helicópteros na Granja Comary, enquanto alemães, portugueses, espanhóis, franceses, argentinos, carregam seus próprios uniformes e se apresentam como seres humanos normais. Sabemos que são todos milionários, mas os europeus não gostam de exibir, ao passo que os jogadores brasileiros, a maioria saída das favelas, querem mostrar que são “ricos”. O rico de verdade não precisa ostentar.

A CBF, muito bem comandada pelo presidente, Samir Xaud, que faz gestão transparente, competente e sem escândalos, parece que não aprende. Por quê os jogadores não sobem do Galeão para Teresópolis em vans ou no próprio ônibus da Seleção? Chegar em helicópteros é uma agressão aos cidadãos de bem e pobres desse país da corrupção. Se é para evitar o contato com o torcedor, então a entidade conseguiu. Quanto mais distantes, mas o povo brasileiro vai torcer contra ou não torcer.

Temos visto vários movimentos, onde torcedores brasileiros dizem que vão torcer pela Argentina, pois ela tem Messi, que nos encanta com seu futebol. Eu torci por ele em 2022, mesmo não querendo ver a Argentina campeã, mas, não há como negar que é perfeitamente aceitável o comportamento de alguns torcedores. O Brasil nos maltrata tanto, que a gente fica enojado. Sempre digo que o futebol é reflexo de um país, corrupto, onde um ex-presidiário é quem comanda, com um STF sem credibilidade e a mulher do presidente, em sua trigésima oitava viagem pelo mundo. Enquanto isso, o povão passa fome, tem sua casa invadida por ratos e cobras, nas enchentes, e vê fogão, geladeira, camas sendo arrastados. Mais de 50% da população vivendo de Bolsa Família e outros benefícios, sem querer trabalhar. É o comunismo empregado no Brasil.

Na bola nós estamos muito mal, sem craques, sem referência, sem futebol de alto nível. França, Espanha, Argentina, Portugal, Holanda, Inglaterra estão bem à nossa frente, com futebol de primeira linha. Nossos goleiros são uma piada, Danilo e Alex Sandro são ex-jogadores em atividade, Fabinho é fraquíssimo e joga no mundo árabe, Douglas Santos atua no fraco futebol russo.

Enquanto isso, Matheus Pereira, Fabrício Bruno, Kaíke, Léo Ortiz, Bidú, são deixados de fora. Realmente o técnico mais badalado do mundo, Carlo Ancelotti, se curvou aos fracassados da Era Tite. Não acho que eles sejam experientes e sim fracassados. Alisson nos entregou em duas Copas. Danilo é dos piores laterais da história, mas tem lobby forte. Paquetá é péssimo, mas é outro com cadeira cativa. Tudo isso, em detrimento de jogadores de qualidade, que estão atuando em alto nível no Brasil. Não dá para acreditar em conquista, embora seja torneio e a camisa brasileiro tradicional. Minha esperança era Ancelotti convocar os jovens, dar a eles experiência, para tentar ganhar em 2030.

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Enfim, a Copa nem começou e o torcedor já está chateado pela paralisação do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. E vale lembrar que a despedida do time canarinho, será neste domingo, 31, no Maracanã, contra o Panamá, com show de Ivete Sangalo. É muita festa para pouco futebol. Os jovens torcedores, mais carentes, que nunca viram o Brasil ser campeão, ainda acreditam em alguma coisa. Os veteranos, como eu, que vimos o Brasil ganhar 3 Copas, de 1970 para cá, somos mais céticos e cobramos um rendimento melhor. Muito oba, oba, muita festa-, a convocação foi um espetáculo grotesco-, e pouco futebol. Já vi esse filme antes, e o “mocinho”, no caso o Brasil, morre nas quartas de final. Alguém acredita em colocação melhor que essa para este Mundial?

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