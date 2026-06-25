Brasil goleia Escócia com grande exibição de Vini Júnior

Miami (EUA) – Ele é nosso principal jogador neste Mundial. Não é tão badalado quanto Neymar, mas tem sido importantíssimo, além de ser nosso artilheiro, com 4 gols. Joga para o time, tem velocidade e eficiência, uma qualidade ímpar. Vini Júnior carregou o Brasil na goleada sobre a Escócia e nos deu o primeiro lugar do grupo, à espera de Japão, Suécia ou Holanda. A novidade foi a estreia de Neymar, que teve seu nome gritado pelos 64 mil presentes. Vamos precisar muito dele na próxima fase, e, ao lado de Vini, pode levar a Seleção mais longe.

O que se esperava do Brasil é que dissesse: “Botei o pé na Copa”. Se dependesse do torcedor, o apoio seria irrestrito. A maioria veio ao Miami Stadium para ver a estreia de Neymar, ainda que a expectativa fosse de 20 minutos em campo. Toda seleção forte tem uma ou duas duplas de peso; o Brasil, apenas Vini Júnior; e Neymar seria o cara para tabelar com ele. Ancelotti tem suas convicções e não abre mão dos fracassados Alisson, Casemiro, Alex Sandro e outros engodos, mas o que o torcedor quer é ver em campo o jovem Danilo, do Botafogo, Ryan, Endrick, todos talentosos, criativos e com potencial. Querer insistir em quem nos entregou em outras Copas é um erro grave, e pode custar muito caro. Ancelotti optou por Ryan na vaga do machucado Raphinha. Potencial ele tem, pois fez grande campanha na Premier League.

A Escócia tocava a bola e botava o Brasil na roda, mas a gente tinha um trunfo: a falha do zagueiro, que tentou sair driblando e perdeu a bola. Vini Júnior, sempre ele, driblou o goleiro e fez 1 a 0, aos 7 minutos. Era o que a gente precisava para abrir a porteira e o ferrolho escocês. E o Haiti fazia o primeiro gol no Marrocos. Tudo conspirando a nosso favor. O segundo gol foi questão de tempo. Outra entregada de paçoca do outro zagueiro, Vini tomou a bola e a colocou no fundo da rede. Mas o VAR interveio e o árbitro anulou, alegando falta do brasileiro. A Seleção não constrói nada. Joga no contra- ataque ou na falha do adversário. A Escócia tinha uma gigantesca posse de bola e o Brasil não se incomodava com isso. Marrocos e Haiti empatavam por 2 a 2. Vini Jr., o melhor jogador brasileiro, de cabeça fez 2 a 0 no fim do primeiro tempo, consolidando o primeiro lugar do grupo. Faltavam mais 45 minutos para isso se confirmar.

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Sabe quando a torcida lota o estádio, mas não vibra muito? Pois é. O time brasileiro não empolga, e sem empolgar, não há torcida que faça festa! Paquetá lança Vini, que entra cara a cara e perde a chance do hat-trick. Aos 15 minutos, Bruno Guimarães recebeu na área e tocou para Matheus Cunha fazer 3 a 0. Ancelotti começou a fazer mudanças. Fabinho e Martinelli entraram nas vagas de Casemiro e Paquetá. Enquanto isso o coro ecoava: “olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar”. Aos 27, finalmente Ancelotti chamou Neymar e o estádio veio abaixo. Ele entrou 3 minutos depois. Deu passes, cobrou escanteio e foi achando seu espaço. O ritmo de jogo é importante e, mais do que nunca, ele precisa disso. Alex Sandro e Endrick entraram para finalizar e o Brasil é o primeiro do grupo.

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