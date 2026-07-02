Sem assistir aos treinos, avaliamos pelo péssimo futebol

MIAMI – A Seleção Brasileira não convence com esse futebol pobre, mas, ainda assim, tem que passar pela Noruega, pois se for eliminada nas oitavas de final para um time de terceira linha do nosso futebol será um vexame tão gigantesco quanto os 7 a 1 para a Alemanha, no Mineirão, em 2014. Para Carlo Ancelotti e demais membros da comissão técnica, o time tem jogado bem e evoluído. Não vejo assim. O Brasil não tem uma jogada trabalhada, não cria nada e depende única e exclusivamente dos grandes lances de Vini Júnior, nosso maior jogador, ou de erros dos adversários, como fez a Escócia e o próprio Japão, cujo jogador tinha a bola dominada e perdeu para Bruno Guimarães, que deu o passe para Martinelli fazer o gol. Tenho visto todos os jogos dessa Copa, sem exceção. Quando não estou in loco – só tenho feito jogos aqui no Miami Stadium e bate e volta nos jogos do Brasil –, acompanho na Cazé TV. Vejo seleções como França, que é gigantesca e o melhor time do mundo, México, Colômbia, Inglaterra, Argentina, com jogadas trabalhadas, times bem treinados e dirigidos. Mas percebo o Brasil muito abaixo, e faz tempo.



Para alguns idiotas, o fato de criticarmos significa dizer que estamos “torcendo contra”. São aqueles que adoram os “torcedores com microfone na mão”, que gritam, com histeria, na convocação de Neymar. Eu vibrei com minha família no gol do Brasil, na virada sobre o Japão, mas, como analista, não posso deixar de fazer as críticas necessárias. Numa temperatura de 35 graus – no gramado deve estar 50 –, com vários jogadores veteranos, sem velocidade, o Brasil tem ficado exposto nos jogos. Casemiro só marca com os olhos, ou chega atrasado, cometendo faltas. Danilo se sente o líder do grupo, quando na verdade nunca liderou nada. Não tem história para contar na Seleção. É o pior lateral-direito que já tivemos, mas é bom de grupo, mesmo sendo reserva na zaga do Flamengo. Paquetá, que está fora da Copa, é um jogador absolutamente normal, assim como Raphinha, que também está fora. Aliás, a mulher dele, ao ver o marido criticado por um profissional sério, disse que “o jornalista continuaria ganhando centavos e que seu marido era milionário”. Vejam o nível das mulheres desses jogadores. Depois, apagou o comentário, mas já era tarde.

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Sei que não temos mais Romário, Ronaldo, Gérson, Pelé, mas poderíamos ter uma seleção melhor que a atual se os jogadores que vivem bom momento no Brasil tivessem sido convocados para o lugar desses veteranos, alguns que já entregaram o time em duas Copas e vão entregar a terceira. Se não houver uma expulsão ou uma contusão grave na França, ela será finalista, pois seu futebol nos encanta. Mas como é mata-mata, assim como a mágica seleção de 1982 sucumbiu, pode acontecer. Mas se nada der errado, conforme afirmei lá atrás, França x Argentina ou França x Inglaterra será a final da Copa dia 19, no Met Life Stadium. Se passarmos pela Noruega e avançarmos para as quartas, para pegarmos, muito provavelmente, a Inglaterra, cairemos aí, e Ancelotti não terá feito nada além do que fizeram seus antecessores de 2006 para cá. Viram como o problema do Brasil não é treinador e sim jogador? Falei isso desde que ele foi chamado. Nossas divisões de base estão sucateadas e já não fabricamos craques como no passado. Espero que passemos pela Noruega, pois o próprio Haaland disse que “é difícil eliminar o Brasil”. Que assim seja e que possamos estar em Miami, dia 11, para encarar os ingleses.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.