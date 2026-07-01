Os vikings não nos surpreenderão; o Brasil vai passar

MIAMI – Assim como afirmei que o Brasil passaria pelo Japão com facilidade, e não foi assim, vou dizer que o Brasil passará pela Noruega, domingo, no Met Life Stadium, em Nova Jersey, mas com dificuldades. Os noruegueses são fortes pelo alto, na defesa e no ataque, mas são fracos com a bola no chão, e já vislumbro Vini Júnior e Ryan driblando e furando a defesas dos vikings. Não tenho gostado do futebol brasileiro. Onde muitos veem evolução, não vejo nada demais. Empatamos com o Marrocos, só fizemos 3 no Haiti e ganhamos com facilidade da Escócia, que entregou dois gols. Contra os japoneses foi um sufoco e um péssimo futebol, principalmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, o time melhorou, empatou e virou no último lance, com um herói improvável: Martinelli. Eu não o teria convocado, assim como teria tirado Casemiro no intervalo. Mas Ancelotti não abre mão do seu cão de guarda, que só chega atrasado e comete faltas. O técnico é ele, fazer o quê?



Com o advento da internet e do instagram, tem gente mal-educada, despreparada e agressiva que nos xinga por falarmos a verdade. Dizem que torcemos contra só porque emitimos opiniões, balizadas naquilo que estamos vendo da nossa seleção há tempos. Ancelotti não mudou nada no trabalho feito por Dorival Júnior. Deixou de fora vários jogadores que estão voando em seus clubes, como Matheus Pereira e Kaiki, para trazer Danilo, reserva do Flamengo, Casemiro, que já não tem o mesmo vigor físico, Alisson, que continua sem fazer uma defesa difícil, além de Paquetá, que nada acrescenta, e Raphinha. Aliás, ambos estão machucados e fora da Copa, muito provavelmente. Os jogos têm mostrado a dificuldade do time brasileiro em seus jogos. Aí vão dizer que a Alemanha foi eliminada pelo Paraguai. Sim, a Alemanha, assim como o Brasil, tem sido um fiasco nas últimas Copas. A Holanda também já foi para casa, e foi outra grande decepção. É mata-mata e tudo pode acontecer.

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Com todos os problemas que vejo no time brasileiro, porém, não acredito em eliminação para a Noruega. Sei que eles têm Haaland, Odegaard e outros bons jogadores, mas os vejo ainda inocentes, sem tradição. Se Vini Júnior e Ryan partirem pra cima, no mano a mano, temos chances de avançar com mais tranquilidade. Mas não se iludam: os noruegueses vão se fechar e jogar no contra-ataque, com chuveirinho na nossa área. Magalhães e Marquinhos terão muito trabalho. Quem avançar desse confronto, muito provavelmente enfrentará a Inglaterra, dia 11, aqui em Miami. Acredito que o Brasil passe e, aí sim, tenha seu grande teste contra os inventores do futebol. Se caírmos, teremos o mesmo destino das últimas Copas, a derrota nas quartas de final. Se chegarmos à semifinal, será lucro, mas se formos eliminados pela Noruega, será uma vergonha para o nosso futebol. Estamos combalidos, a safra é ruim, mas, ainda assim, sou mais Brasil. Não consigo imaginar a gente indo embora nas oitavas, caindo para uma seleção de segunda linha do futebol mundial, se bem que já caímos para Bélgica e Croácia nos dois últimos Mundiais. Vamos torcer, mas sempre deixando aqui uma opinião sensata e crítica diante daquilo que estamos vendo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.