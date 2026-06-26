Vini Júnior é o craque do Brasil na Copa

Miami – “O Vini Júnior não joga na Seleção Brasileira o que joga no Real Madrid”, dizem parte dos “entendidos da imprensa marrom” e os torcedores. Essa mentira foi desfeita nesta Copa do Mundo. Vini sempre jogou muita bola, é craque feito nas ruas de São Gonçalo, revelado pelo Flamengo e lapidado pelo Real Madrid. Ganhou duas Champions League, marcando gols nas finais, e foi eleito o melhor jogador do mundo em 2024. O que vocês querem mais? Garoto humilde, de bem com a vida, sempre tem um sorriso para nos receber. Conheci seu pai, ao lado de Frederico Pena, o grande mentor da carreira de Vini, um dos empresários mais éticos, corretos e competentes, que não cuida apenas de negociações de seus atletas, entre eles Paquetá e Endrick. Fred cuida do homem, da formação do cidadão, com uma equipe gigantesca, que assessora seus atletas e os prepara para a vida. O pai de Vini Júnior parece irmão dele, de tão jovem que é. Também simpático e muito solícito.

Vini Júnior é o “cara”. Que jogador valioso, que talento raro. Vai pra cima, dribla com facilidade e tem o cheiro do gol. Ah se não fosse ele nessa Copa do Mundo e não teríamos nem nos classificado. São cinco gols, sendo que quatro valeram e um o árbitro tomou dele, alegando falta no zagueiro escocês. Falta que só o VAR viu, uma vergonha. Além disso, Vini joga coletivamente e tem dado assistências importantes. Humilde que é, fez questão de dizer que o “ídolo está de volta”, e esse ídolo é Neymar. O estádio todo cantou “Neymar, Neymar”. Eu, lá no meu canto, na Tribuna de Imprensa, levantei a voz para meus colegas e disse: o cara do Brasil nesta Copa é Vini Júnior. Todos concordaram. Claro que se Neymar estiver em condições físicas e clínicas vai ajudar Vini Júnior, mas o protagonista é o jogador do Real Madrid e Neymar o coadjuvante. Mas isso pouco importa. Se eles forem fazendo o Brasil mudar de fases e avançar, tá tudo certo. Vale o jogo coletivo.

Mas é preciso mais carinho com o nosso Vini Júnior. João Studart, CEO e executivo Chairman da Flutter, fundador da BetNacional, e Jorge Peixoto, executivo e braço direito de João Studart, são apaixonados com Vini Júnior, se tornaram amigos do craque que representa a Bet dos Brasileiros com maestria. Eles criaram até o famoso Boneco de Olinda na figura do nosso craque. João Studart e Jorge Peixoto promoveram uma linda festa junina, dia 23, aqui em Miami, com a presença de mil pessoas, entre elas Romário, Vinícius José Paixão e Frederico Pena. Trouxeram para cá um pouco da nossa cultura e tradição, com os quitutes e tudo o que tem numa tradicional festa junina, a quadrilha, com noivo e noiva. Vini Júnior, concentrado para o jogo com a Escócia, não pôde estar aqui, mas tenho certeza que ficou feliz com a festa.

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Segunda-feira temos um compromisso, em Houston, onde quem perder voltará para casa mais cedo, mas quem tem Vini Júnior tem tudo e a segurança de que vamos avançar. Ele poderia ser o artilheiro da Copa, ao lado de Messi, com 5 gols, mas o VAR tomou um deles. Porém, nada que o desanime. Vini ainda tem muita rede para balançar neste Mundial, e vai levar o Brasil o mais longe possível. Se não somos os grandes favoritos, quem sabe conquistamos isso com o passar dos jogos eliminatórios? Em minha décima primeira cobertura de Copa do Mundo, já vi muita seleção sair de zero para 100 e bater campeã. Camisa nós temos. Os únicos pentacampeões do mundo, e, quem tem Vini Júnior, tem tudo. Obrigado, Vini, você honra essa camisa como poucos. Você traz alegria com seus dribles e nos encanta com seus gols. Um jogador completo, que precisa ser mais valorizado dentro do nosso país, pois o mundo inteiro já se curva aos seus pés.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.