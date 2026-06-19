Brasil goleará Haiti e iludirá o torcedor

Miami – Neymar está fora de mais um jogo do Brasil na Copa. Ficou em tratamento em Nova Jersey, enquanto seus companheiros estarão em campo, esta noite, na Filadélfia (EUA), para enfrentar o Haiti. A cobertura mais importante da minha vida foi justamente em Porto Príncipe, capital do Haiti, em 2005, no jogo da paz, em que 2 milhões de pessoas abandonaram a guerra civil para ir atrás dos tanques urutus e caminhões, onde estavam os jogadores da Seleção Brasileira e nós, jornalistas. Um país devastado pela guerra, uma ilha linda do Caribe, mas com sérios problemas. Saímos da República Dominicana, desembarcamos em Porto Príncipe e seguimos para o estádio. O Brasil goleou por 6 a 0, com 3 gols de Ronaldinho Gaúcho, que só faltou fazer chover. Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos e outros gênios fizeram parte daquele jogo. Foi ali que conheci a triste realidade de uma guerra e o quanto ela arrasa um país e o povo. Viver isso in loco foi um dos pontos altos da minha carreira.

Dito isso, acredito que o Brasil aplicará outra goleada, embora eu tenha visto o jogo Haiti x Escócia, percebendo que os haitianos não são tão inocentes assim. O adversário tem um time fisicamente forte, bem treinado, mas não podemos pensar em não golear, mesmo porque o Haiti será o fiel da balança no grupo, que deverá ter Brasil ou Marrocos em primeiro lugar. Muito provavelmente, o saldo de gols definirá isso. Ancelotti promete mudanças. Espero que ele barre Alison, Casemiro, Raphinha e Paquetá, e ponha no time Danilo (Botafogo), Luiz Henrique, Endrick e Matheus Cunha. Acho difícil ele barrar o goleiro queridinho de Taffarel, mesmo que ele falhe sucessivamente. Casemiro é seu homem de confiança, mas um ex-jogador em atividade. Só chega atrasado, comete muitas faltas e se torna um jogador a menos. Num passado não muito distante estaríamos discutindo de quanto ganharíamos do Haiti. Hoje não sabemos nem se vamos vencer. São os novos e péssimos tempos de nossa Seleção.

Até onde vale a pena esperar Neymar? Agora que ele está aqui tem que esperar até onde der, pois trouxeram um jogador machucado, que não atua há 40 dias, e que não joga em alta performance há 6 anos. Mas é o único – ou foi – craque. Todos os jogadores de outras seleções que chegaram machucados, já estrearam e fizeram até gols, caso do gênio Messi. Mas Neymar continua no estaleiro. Se conseguir jogar pelo menos alguns minutos contra a Escócia, ok. Mas vocês acreditam mesmo que ele fará a diferença para levar o Brasil à final? Não vejo a menor chance. Neymar nunca mais foi o mesmo, desde que deixou o PSG. Aliás, sua carreira nos gramados é muito curta, pois as sucessivas cirurgias o tiraram por muito tempo. Tomara que se recupere e seja importante no meio de tanto jogador ruim. Aquele Neymar do começo de carreira ainda pode dar algum caldo. Os “Neymarzetes” nos xingam e ficam furiosos quando criticamos e falamos a verdade sobre o jogador. Parece que sofreram lavagem cerebral e não querem enxergar o óbvio. De qualquer forma, só a vitória interessa hoje, e por um placar elástico.

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Batista Chagas de Almeida

Um craque na área política, um cara do bem, que sempre teve ótima relação comigo. Um apurador, com fontes e mais fontes, um baita e premiado repórter e um excepcional editor de política do jornal Estado de Minas nos deixou nesta quarta-feira, aos 63 anos. Muito jovem, dono de um talento ímpar. Vai fazer falta na política mineira e em sua coluna diária, com pitadas ácidas, mas sempre no tom certo. Descanse em paz meu amigo Batista. Você deixou um legado no jornalismo mineiro como só deixam os Grandes. Que Deus o receba e conforte o coração de sua família.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.