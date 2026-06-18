Quem nasceu para Neymar nunca será Messi

Miami – Messi tornou-se o maior artilheiro em Copas do Mundo, igualando-se ao alemão Miroslav Klose, com 16 gols. E é claro que superará essa marca, já que fez três gols na estreia da Argentina e deverá fazer outros tantos durante a competição. Um gênio, um ET, um cara maravilhoso sob todos os aspectos. Atleta na essência da palavra, família e dos maiores jogadores de todos os tempos. Para quem não viu Pelé jogar, eu até entendo que ponham Messi como o melhor jogador de todos os tempos. Eu, particularmente, só vi Pelé na Copa de 1970, quando eu tinha 10 anos de idade. Vi muito pouco dele, mas vi tudo de Messi, assim como vi Cristiano Ronaldo, Zico, Maradona e Cruyff, e tenho visto Mbappé, outro cracaço de bola.

E Neymar, Jaeci, você não viu, me perguntarão os “Neymarzetes”? Não, não vi quase nada desse mimado, que jamais foi um atleta de verdade, que ganhou fortunas sem quase jogar, como fez na Arábia Saudita, onde em 7 jogos ganhou R$ 1 bilhão. Nesse quesito ele é o número 1. Ganhou uma fortuna, mais fora do que dentro dos gramados, e causou uma grande frustração naqueles que apostavam no seu sucesso.

É bem verdade, no Santos, em 2010, e depois no Barcelona, em 2015, ele fez sucesso, nos dando a esperança de que se tornaria o melhor do mundo. Mas depois de uma transferência conturbada para o PSG tornou-se apenas um coadjuvante, como era de Messi, Iniesta, Xavi e Luis Suárez. Neymar nunca foi protagonista de nada, é uma grande decepção.

Os “Neymarzetes” dirão que ele é o maior artilheiro da Seleção Brasileira, superando Pelé. Calma, gente! Pelé jogava um amistoso por ano e contra grandes seleções. Neymar jogou pelo menos oito amistosos por ano, além dos jogos oficiais, e só marcou gols em equipes pequenas, como Zâmbia, Cingapura, Coreia e por aí vai. Ser artilheiro assim, até eu. Por mais que forcem a barra, não adianta. Neymar é um fracasso em campo, aquele que ficou no “SE”.

Poderia ter sido tantas coisas e acabou não sendo nada. Me arrependo de ter apoiado sua convocação, já que ele veio fora de forma, machucado e sem a menor perspectiva. Se jovem, quando tinha velocidade e disposição, jamais fez nada em uma Copa do Mundo, por que faria agora? Por achá-lo diferente, pensei que ele poderia ser útil, mas confesso que me enganei. Seus baba-ovos dirão que nós temos inveja de Neymar. Esse é o único argumento deles. Inveja de um cara que não tem berço, que não valoriza as mães de seus filhos e que já aprontou tanto, jamais!

Já Messi, que caráter, que cara família, casado com a namorada da escola, pai de três filhos, dedicado e de caráter ímpar, desse ninguém pode falar nada. É um gênio da bola, quebra recordes em cima de recordes, aos 38 anos. Colhe o que plantou durante toda a sua carreira, sendo um profissional exemplar. E a Argentina joga para ele e com ele. Um grupo que ama Messi, que o respeita e que faz o possível para ele brilhar. Tão humilde que é perguntado sobre o recorde de gols em Copas, disse que “isso é apenas estatística” e fez questão de enaltecer e reverenciar Ronaldo Fenômeno, esse sim, a altura do argentino.

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Por isso eu digo e reafirmo: quem nasceu para Neymar nunca será Messi!

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