Não há margem para erros

Miami (EUA) – Roberto Carlos, ex-lateral da Seleção Brasileira, disse que ele, Ronaldo, Cafu, Kaká e mais alguns ex-atletas, estão ajudando o técnico italiano, Carlo Ancelotti, no trabalho dele. Que bom, pois Ancelotti não conhece nada do nosso futebol, embora seja considerado o melhor técnico do mundo. Ao deixar de fora jogadores que estão em alta performance, para trazer “ex-jogadores em atividade”, ele acabou se complicando e o futebol feio apresentado até aqui é reflexo disso.



Mas não há o que fazer a não ser trabalhar o grupo que aqui está e tentar mudar nossa forma de jogar, para que tenhamos um futebol convincente. Ninguém mais nos respeita como time e precisamos mudar isso, a partir de hoje, contra a Escócia, aqui no Estádio de Miami.



A contusão de Raphinha abre espaço para Ancelotti por Luiz Henrique na equipe. Assim como ele, Endrick e Ryan pedem passagem. A Escócia tem um time jovem, não vejo motivos para o Brasil privilegiar os veteranos como Danilo, Alex Sandro e Casemiro.



Se ele escalar Danilo (Botafogo), Luiz Henrique, Ryan e Endrick, garanto que o Brasil mudará da água para o vinho e se tornará uma equipe competitiva. Em uma Copa debaixo de uma temperatura e um sol escaldantes, é preciso força física e energia, que sobram nos jovens e faltam nos veteranos.



Não há mais gênios da bola, exceto Messi e CR7, portanto, é um a Copa do Mundo bem física e de conjunto, coisa que falta ao nosso time. Tem gente que não gosta de ouvir verdades e acha que a gente, que tem opinião, torce contra. Sei que os narradores e comentaristas têm que falar o que suas emissoras mandam, exceto aqueles que têm personalidade, e, por isso mesmo, alguns torcedores são iludidos.



Até aqui, o Brasil é um bando em campo, muito mal organizado e treinado. Paquetá ser o homem da criação mostra o erro que Ancelotti comete. Ele é um jogador razoável, que, como disse Romário, “não seria útil nem para servir água aos jogadores do banco de reservas”, na época em que o Baixinho jogava.



O jogo de hoje contra os escoceses, que nunca passaram da primeira fase em Mundiais e precisam de 1 ponto para chegarem em terceiro lugar e avançarem, não pode ter erro. É erro ZERO, entendeu, Ancelotti. Nosso time é limitado, pois não tem craque, e o que tem, está lesionado, parado há 40 dias, que é Neymar. Mas se ele jogar mais perto do gol, ainda que uns 30 minutos, poderá fazer a diferença, pois a genialidade ele não esqueceu.



Neymar vive atormentado por problemas físicos e clínicos, mas sua cabeça sempre foi genial no quesito bola. Tomara que ele tenha condições de jogar, que não sinta a panturrilha e que ajude o Brasil a melhorar. Se ele jogar e fizer isso, com certeza as manchetes da quinta-feira (25) serão de euforia e de que o Brasil chegará à final.



O brasileiro é assim: vai do zero ao 100 em uma partida. Estamos longe das grandes seleções, e assustados, caso peguemos a Holanda. Do Japão eu não tenho medo, embora reconheça neles, atualmente, um time mais organizado que o nosso.



Enfim, o Miami Stadium estará lotado está noite e tenho certeza de que nossos jogadores não irão nos decepcionar. É hora de mostrar o peso da camisa, as cinco estrelas, e fazer o povo entender o motivo de sermos os únicos pentacampeões e de termos participado das 23 edições de Mundiais.

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Sei que isso ficou no passado, mas é preciso respeito à história. Quero sair do estádio com a certeza de que evoluímos e que temos chance de fazer um papel melhor, já que não acredito em título. Mas, pelo menos honrar nossa camisa e nossa história. Que os “conselhos” de Roberto Carlos e cia despertem Ancelotti, e que o Brasil faça, hoje, a sua melhor exibição nesse espetacular Mundial. Acorda, Brasil!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.