Euforia pela vitória e pela possível volta de Neymar

MIAMI – Eu antecipei no meu canal no YouTube que o Brasil golearia o Haiti – apostei até num 5 a 0 –, disse que isso tornaria os “pachecões” mais otimistas do que já são, e que narradores e comentaristas iriam exaltar, mesmo sabendo que o Haiti é um “bambala ou Arimateía”. Eu entendo que eles precisam elevar o produto, pois suas empresas pagaram uma fortuna pelos direitos do Mundial, e seus patrões determinam que eles falem sempre bem do time canarinho, mas contra fatos não há argumento.



O Brasil não tem um time pronto, não tem jogadas ensaiadas, não tem um esquema tático desenhado como já vimos nas grandes seleções. O Brasil depende do único grande jogador que temos, Vini Júnior, ou de um lampejo de um ou outro. O primeiro tempo contra o Haiti revelou dois gols em que os haitianos perderam a bola no meio campo, por ingenuidade, e entregaram a paçoca. O único gol trabalhado foi o de Vini Júnior, e isso me preocupa. O segundo tempo foi ainda pior, pois não marcamos gols num adversário tão inocente e fraco.



Nesta quarta-feira, jogaremos contra a Escócia, aqui no Hard Rock Stadium, que a Fifa chama de Miami Stadium, pois não admite namerights em suas competições. A Escócia se classificará em terceiro lugar com um empate e se fechará como boca de bode. Ela nunca passou da fase de grupos e terá sua grande chance.

Para nós brasileiros, que vimos os escoceses jogarem, é fundamental a vitória, para brigarmos com Marrocos pela primeira posição. Temos um saldo maior hoje e precisamos aumentá-lo, pois, mesmo sendo o Haiti fraco, o time marroquino não é de fazer tantos gols.



Os torcedores brasileiros estão eufóricos, como se tivéssemos ganhado da França ou Argentina. Ganhamos apenas da octagésima quinta seleção no ranking da Fifa, com futebol em nível do Olaria, do Rio. Com todo o respeito ao Olaria. Precisamos e devemos mostrar mais se quisermos chegar, pelo menos, às quartas de final.



O torcedor está no papel dele de torcer, acreditar e até mesmo achar que o Brasil tem o mesmo nível de França, Argentina e Inglaterra. Ele gastou uma fortuna para vir aqui e nada mais justo que comemore qualquer vitória.



Eu, porém, como analista de futebol, que acompanha a Seleção Brasileira há 45 anos, não me iludo e preciso traduzir aquilo que vejo. E o que vejo é um time sem corpo, alma, sem talentos, exceto Vini Júnior, apostando em jogadores fracassados de Copas anteriores. Não posso me calar. Alguns acham que estou torcendo contra. Isso eu não faço jamais. Entretanto, mostrar os erros é meu papel, caso contrário, eu me juntaria aos torcedores e iria para as ruas pular, cantar e dançar, como se não houvesse França, Argentina, Inglaterra, Espanha, Holanda e Portugal, que considero superiores ao nosso time.



Ancelotti diz que Neymar estará em campo contra a Escócia. Que coisa boa! Mais perto do gol, ele deverá fazer a diferença, e como Rafinha não terá condições de jogo e corre o risco de ficar fora da Copa, já há um lugar para o único craque que o Brasil tem. Já que ele veio machucado e esperaram por ele, que consiga jogar e mostrar todo o seu talento, coisa que não faz há 6 anos.

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Temos que nos agarrar a qualquer coisa, diante de nossa fragilidade atual, até mesmo em um atleta que não performa bem há tempos e que tem sido um jogador bem comum no Santos, apesar de sua genialidade de outrora. Sim, com Neymar vivemos do passado, e tomara que ele, quarta-feira, finalmente se diga presente em uma Copa do Mundo, pois nas três anteriores foi um fracasso.

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