Não há mais a vontade de vestir a camisa da Seleção Brasileira

MIAMI – Conversei com um ex-jogador da Seleção Brasileira, que foi um craque de bola, e ele me revelou seu sentimento em relação ao que acontece hoje. “Jaeci, os caras não têm prazer em vestir a camisa da Seleção. Eles entram em campo derrotados. Olha o semblante deles em relação aos jogadores de outras seleções. Na minha época, nós vibrávamos quando éramos convocados, pois jogar na Seleção Brasileira era um sonho de criança. Hoje, eles nem ligam. Vestir ou não a camisa amarela, tanto faz. Olha o Messi, o Mbappé. Eles perdem gols e não ficam desesperados, cabeça baixa como os jogadores brasileiros. Depois, vão lá e fazem, e todo o grupo os abraça. Esses jogadores do Brasil não têm gana, vontade de vestir essa camisa. Até na hora do hino, a gente percebe o desinteresse. Eu sonhei a minha vida toda com a Seleção e pude realizar este sonho. Eu vestia aquela camisa como se fosse minha própria pele. Hoje, isso não existe mais”.

Vou preservar o nome dele, por questões óbvias, pois foi um gênio da bola, mas ele tem toda a razão. Quanto a Ancelotti, ele disse que entende que aos quase 70 anos, ele não está nem aí para treinar. “Veio aqui buscar o nosso dinheiro (10 milhões de euros anuais) cerca de R$ 60 milhões, e o que acontecer, pouco vai importar. É outro que já ganhou tudo na carreira, e o que acontecer na Copa do Mundo, será lucro”.

Realmente, faz sentido. E sempre lembro que Ancelotti só foi campeão com os melhores jogadores do mundo. Fracassou quando pegou o Napoli e o Everton, times médios da Europa. Talvez esteja aí a resposta para seu fracasso no time brasileiro, pois seus números são pífios. Respeito e gosto de Ancelotti, mas, não posso fugir à realidade. O time foi mal convocado, é mal escalado e mal dirigido. Perdemos com ele para Bolívia e Japão, uma vergonha. Tomamos sufoco do Marrocos. O que falta mais?

Outro ponto destacado por esse ex-jogador e gênio é com relação a Neymar. “Esse rapaz deu um tremendo azar de não ter ninguém ao seu lado com sua capacidade. É um gênio da bola, mas, em três Copas do Mundo, não teve um parceiro como tiveram Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Romário, e por aí vai. São quatro Copas com essa, sem ter com quem dialogar. E vou dizer mais: eu sou daqueles que acreditam que se ele jogar 20 minutos, resolve. Acho esse rapaz injustiçado, pois bola ele tem e muita”.

É outra verdade. Por mais que critiquemos Neymar, por suas escolhas, ele realmente joga sozinho desde 2010 no time Canarinho. O resto é tudo japonês, jogadores coadjuvantes. Só discordo quando ele diz que Neymar resolverá em 20 minutos de jogo. Se não resolveu com 18, vai resolver agora, com 34, e totalmente baleado? Acho difícil, mas torço para que aconteça.

Vestir a camisa amarela sempre foi um orgulho para as gerações passadas, que tinham identidade com o povo brasileiro. A atual não tem a menor empatia e fala de orgulho só da boca para fora. Se perderem, na semana seguinte estarão nos balneários europeus, curtindo seus iates, jatos, helicópteros, em hoteis deslumbrantes, e o povo brasileiro que se dane. Eles não vão mudar nunca, e muitas das vezes nem é culpa deles, pois foram para a Europa cedo e não têm identificação com o nosso povo.

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E para fechar, o ex-jogador, que foi genial na sua época, me disse: “Nós só estamos aqui nessa Copa porque o sistema eliminatório mudou. Ficamos em quinto lugar, e como somente quatro se classificavam, estaríamos fora”. É verdade. Talvez por isso, não consigamos mais praticar um bom futebol. A safra é a pior da história, os conceitos técnicos fracos e muito mi, mi, mi. Ou o Brasil, após ser eliminado dessa Copa, repensa sua história, ou vamos ficar décadas e décadas sem ver a cor do Troféu Fifa.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.