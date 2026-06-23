Miami tornou-se a principal cidade dos Estados Unidos

MIAMI – Se num passado, não muito distante, Miami não era “considerada Estados Unidos” – piada que todos faziam por ter aqui muitos latinos e cubanos –, a coisa mudou, radicalmente, depois da pandemia, pois as grandes empresas deste país e os bilionários descobriram que poderiam morar em uma cidade à beira mar, andar em seus iates e trabalhar em home office, sem precisar encarar os menos 25 graus no rigoroso inverno de Nova Iorque, por exemplo.



Outro dia, eu estava andando de stand up padel, quando dei de cara com Jeff Bezos, dono da Amazon, no seu stand up, e sem segurança algum. Ele é meu vizinho aqui, embora more em Indian Creek, uma ilha só com 17 casas de 17 bilionários, entre eles, Giselle Bundchen. Fica somente a uma milha da minha casa.



De qualquer forma, grandes empresas migraram para cá, a ponto de tornar o estado da Florida um grande centro financeiro, o mais novo, digamos assim. Aqui é a cidade do Miami Heat (basquete), do International Miami, clube de Beckham, que tem em Messi seu maior ídolo, e do Dolphins (futebol americano). É também a cidade com restaurantes espetaculares, e um povo bem mais acolhedor do que no resto do país.



Dito isso, os brasileiros, que são imbatíveis em fazer festa, invadiram a cidade desde sábado, e no domingo, em South Beach, ponto turístico onde fica a famosa Ocean Drive. Foi uma festa só, com milhares de torcedores, envergando a camisa verde a amarela, num prenúncio de Brasil e Escócia, que jogam no Miami Stadium, quarta-feira, às 19h (de Brasília).



E não para por aí. Ronaldo Fenômeno, com seu filho Ronaldo e o ex-ator Bruno de Luca montaram a “Casa Ronaldo”, um espaço gigantesco no bairro alternativo de Wynwood, que recebe torcedores todos os dias. Espaço com telões, comidas variadas, bebidas, campinho de futebol, música e com o desfile de ex-jogadores.



Ontem, tivemos uma espécie de Showbol, no jogo entre amigos de Ronaldo e amigos de Romário. Ambos têm suas TVs no streaming e fazem sucesso. Além disso, o Baixinho trabalha para a Cazé TV, que está dando um banho nas tevês abertas, transmitindo os 104 jogos da Copa do Mundo.



Aliás, eu prefiro assistir a TV Cazé, mesmo com delay (atraso), do que a falida TV Globo, com alguns tentando ser engraçados, com humor terrível e programecos ultrapassados. Que falta faz meu amigo Luiz Roberto. Everaldo Marques não tem culpa, foi escalado para os jogos do Brasil, e está dando apenas 30 pontos. Galvão e Luiz Roberto davam 50 pontos em jogos da Copa.



Galvão está dando 13 no SBT, o que, proporcionalmente, é mais que os 30 da Globo, o que prova que o brasileiro acordou e não quer mais assistir à TV que mais parece órgão oficial do atual governo, tamanha a quantidade de militantes em suas plataformas, principalmente, na Globo News. Os programas feitos de NY, com André Rizek e cia, não dão 1 ponto no Ibope, o que gera um gasto gigantesco de dinheiro para audiência quase zero.



É nesse ritmo que todos vão brigando pela audiência, alguns com gente despreparada, que nem jornalista é, correndo o risco de deportação, pois entraram com visto de turista e estão trabalhando, ganhando dinheiro, o que é proibido aqui.



Mas Miami está linda com o verde e amarelo, com essa gente sofrida, que faz qualquer sacrifício para ver o Brasil jogar. Ingressos para Brasil x Escócia, esqueçam. Quem tem sobrando está vendendo por um preço exorbitante. O melhor mesmo é procurar um espaço, Fan Fest, tomar uma cerveja e comemorar por lá. Isso se o Brasil vencer e jogar bem, coisa que ainda não vimos essa Copa, pois só ganhou do fraco Haiti, e apenas por 3 a 0.

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Um time perdido, sem corpo, sem alma, sem rumo. Mesmo assim, até sem acreditar, o brasileiro quer mesmo é fazer festa, e voltar para o Brasil mais cedo, pois não acredito que o time vá longe, e poder dizer: “eu estava na maior Copa do todas”. Enfim, é isso. Amanhã, eu volto para falar de Brasil x Escócia, jogo em que precisamos vencer, para manter a chance de sermos os primeiros do grupo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.