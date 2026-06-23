Miami tornou-se a principal cidade dos Estados Unidos
Os brasileiros, que são imbatíveis em fazer festa, invadiram a cidade desde sábado, e no domingo, em South Beach
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MIAMI – Se num passado, não muito distante, Miami não era “considerada Estados Unidos” – piada que todos faziam por ter aqui muitos latinos e cubanos –, a coisa mudou, radicalmente, depois da pandemia, pois as grandes empresas deste país e os bilionários descobriram que poderiam morar em uma cidade à beira mar, andar em seus iates e trabalhar em home office, sem precisar encarar os menos 25 graus no rigoroso inverno de Nova Iorque, por exemplo.
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Outro dia, eu estava andando de stand up padel, quando dei de cara com Jeff Bezos, dono da Amazon, no seu stand up, e sem segurança algum. Ele é meu vizinho aqui, embora more em Indian Creek, uma ilha só com 17 casas de 17 bilionários, entre eles, Giselle Bundchen. Fica somente a uma milha da minha casa.
De qualquer forma, grandes empresas migraram para cá, a ponto de tornar o estado da Florida um grande centro financeiro, o mais novo, digamos assim. Aqui é a cidade do Miami Heat (basquete), do International Miami, clube de Beckham, que tem em Messi seu maior ídolo, e do Dolphins (futebol americano). É também a cidade com restaurantes espetaculares, e um povo bem mais acolhedor do que no resto do país.
Dito isso, os brasileiros, que são imbatíveis em fazer festa, invadiram a cidade desde sábado, e no domingo, em South Beach, ponto turístico onde fica a famosa Ocean Drive. Foi uma festa só, com milhares de torcedores, envergando a camisa verde a amarela, num prenúncio de Brasil e Escócia, que jogam no Miami Stadium, quarta-feira, às 19h (de Brasília).
E não para por aí. Ronaldo Fenômeno, com seu filho Ronaldo e o ex-ator Bruno de Luca montaram a “Casa Ronaldo”, um espaço gigantesco no bairro alternativo de Wynwood, que recebe torcedores todos os dias. Espaço com telões, comidas variadas, bebidas, campinho de futebol, música e com o desfile de ex-jogadores.
Ontem, tivemos uma espécie de Showbol, no jogo entre amigos de Ronaldo e amigos de Romário. Ambos têm suas TVs no streaming e fazem sucesso. Além disso, o Baixinho trabalha para a Cazé TV, que está dando um banho nas tevês abertas, transmitindo os 104 jogos da Copa do Mundo.
Aliás, eu prefiro assistir a TV Cazé, mesmo com delay (atraso), do que a falida TV Globo, com alguns tentando ser engraçados, com humor terrível e programecos ultrapassados. Que falta faz meu amigo Luiz Roberto. Everaldo Marques não tem culpa, foi escalado para os jogos do Brasil, e está dando apenas 30 pontos. Galvão e Luiz Roberto davam 50 pontos em jogos da Copa.
Galvão está dando 13 no SBT, o que, proporcionalmente, é mais que os 30 da Globo, o que prova que o brasileiro acordou e não quer mais assistir à TV que mais parece órgão oficial do atual governo, tamanha a quantidade de militantes em suas plataformas, principalmente, na Globo News. Os programas feitos de NY, com André Rizek e cia, não dão 1 ponto no Ibope, o que gera um gasto gigantesco de dinheiro para audiência quase zero.
É nesse ritmo que todos vão brigando pela audiência, alguns com gente despreparada, que nem jornalista é, correndo o risco de deportação, pois entraram com visto de turista e estão trabalhando, ganhando dinheiro, o que é proibido aqui.
Mas Miami está linda com o verde e amarelo, com essa gente sofrida, que faz qualquer sacrifício para ver o Brasil jogar. Ingressos para Brasil x Escócia, esqueçam. Quem tem sobrando está vendendo por um preço exorbitante. O melhor mesmo é procurar um espaço, Fan Fest, tomar uma cerveja e comemorar por lá. Isso se o Brasil vencer e jogar bem, coisa que ainda não vimos essa Copa, pois só ganhou do fraco Haiti, e apenas por 3 a 0.
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Um time perdido, sem corpo, sem alma, sem rumo. Mesmo assim, até sem acreditar, o brasileiro quer mesmo é fazer festa, e voltar para o Brasil mais cedo, pois não acredito que o time vá longe, e poder dizer: “eu estava na maior Copa do todas”. Enfim, é isso. Amanhã, eu volto para falar de Brasil x Escócia, jogo em que precisamos vencer, para manter a chance de sermos os primeiros do grupo.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.