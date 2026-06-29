Temer o Japão é brincadeira de mau gosto

MIAMI – Não fui a Houston porque os preços das passagens estão absurdos. Normalmente a gente paga cerca 400 dólares ida e volta, por causa de Brasil x Japão, a passagem está 1.920 dólares, voltando logo após o jogo. Um verdadeiro descalabro. As cias. aéreas ao invés de baratear as passagens, fazem o contrário, impedindo muita gente de voar. São quase R$ 10 mil reais, num trecho de 2 horas de voo. Hotéis com preços majorados, alimentação, bebidas, enfim, tudo muito caro neste Mundial. Sem falar dos ingressos, que custavam 740 dólares, categoria 1, e tem gente repassando por 5 mil dólares ou mais.



Copa pra milionários, que nem sabem que a bola é redonda, mas que querem mostrar que lá estão. Portanto, assistirei ao jogo aqui de Miami mesmo e escreverei a coluna após o mesmo, fazendo também o JaeciCarvalhoEsportes.

Não tenho a menor dúvida de que o Brasil vai golear por 3 a 0. Que me perdoem os japoneses, mas o dia em que tivermos medo deles, é porque nosso futebol está na lama mesmo. Com toda a evolução que tiveram, e até mesmo pelo fato de terem ganhado da gente por 3 a 2 em amistoso recente, não há como comparar o nosso futebol com o dos “samurais”.

Sou da época de Nacional Kid, uma série japonesa que era exibida nas décadas de 1960 e 1970, com o primeiro super herói japonês. A gente ficava vidrado na TV em preto e branco, esperando a hora da série. Depois vieram outros personagens que a garotada até hoje gosta. Jaspion é dos mais conhecidos. Os japoneses são craques em tecnologia de ponta, em educação, em respeito, como contei na coluna do fim de semana, mas no futebol ainda têm muito o que aprender, mesmo tendo sido Zico o grande impulsionador do futebol naquele país e um ídolo de todos por lá.

Na bola, com todas as nossas dificuldades, não consigo ver um japonês parando Vini Júnior, nosso grande craque nessa Copa, impedindo seus gols, como também não vejo seus atacantes vencendo a nossa defesa. Sei que “jogo é jogado e lambari é pescado”, como dizemos em Minas Gerais, mas daí a acreditar que o Japão possa eliminar o Brasil, é demais.

Nosso time não é nenhuma beleza, mas é o favorito sim, com todas as adversidades, a passar de fase e esperar Noruega ou Costa do Marfim, nas oitavas. Daí pra frente, só pedreira. Muito provavelmente a Inglaterra, nas quartas, Argentina, na semi e França, na final. Isso tudo no campo da hipótese. Como nunca acreditei que o Brasil vá longe, embora torça por isso, acredito que a gente cai diante da Inglaterra, repetindo o que tem acontecido nos últimos tempos, voltando para casa nas quartas de final. Porém, Ancelotti usa o que há de melhor na Itália, com uma retranca forte e os contra-ataques de Vini Júnior. Se nosso time é limitado e ele enxergou isso, que bom.

Há uma euforia pelas péssimas campanhas de Portugal e Espanha, apontadas como favoritas. Me surpreende a Colômbia, que pratica belíssimo futebol, e a Argentina, que tem quase o mesmo time do tri em 2022, e que só terá adversários fracos até a semifinal. Parece que os “deuses do futebol” querem premiar Messi, outra vez. Ou seria a Fifa e Gianni Infantino? Na dúvida, pró-réu, e o réu é sempre Messi.

Façam suas apostas, pois a minha já foi feita e depositei todas as fichas no time brasileiro. Se a gente for eliminado pelo Japão é porque não deveríamos nem ter vindo aqui. Numa Copa cara, a mais cara da história, com preços majorados em todos os segmentos, com torcida “riquinha”, que não sabe nem que a bola é redonda, só falta o Japão aprontar e nos mandar para casa mais cedo, o que seria a maior vergonha do futebol mundial.

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Japoneses, continuem educados, respeitosos e criando as mais variadas tecnologias, mas no futebol deixem com a gente, pois sempre soubemos como fazer. Não à toa, somos os únicos pentacampeões e 3 a 0 é o meu placar para hoje. E o seu?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.