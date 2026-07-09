Pior do que casar pelo dinheiro é ser baba-ovo do Neymar

Miami (EUA) – Nessas idas e vindas de aeroporto em aeroporto, acabei comendo algo estragado que me derrubou. Passei uma terça-feira no hospital, tomando soro, por causa de uma grave infecção intestinal. Por isso, não consegui escrever a coluna de ontem e nem fazer o nosso JaeciCarvalhoEsportes. Agora, já melhor, venho aqui neste espaço falar da minha indignação com a Fifa, Infantino, em prol da Argentina, uma coisa descarada. Não estou aqui para negar o talento do gênio Messi ou a garra dos argentinos, mas sim para dizer os benefícios ao time de Scaloni são muitos.



Não achei que houve falta no terceiro gol do Egito, assim como Carlos Eugênio Símon também não achou. O VAR não deveria interferir em lances como esses, pois, durante o jogo, os argentinos também pisaram nos pés dos egípcios e nada foi marcado. Foi uma virada na raça sim, mas se estivesse 3 a 0, duvido que isso aconteceria. A Argentina avançou com a ajuda do apito amigo, que tem lhe beneficiado nesse Mundial.



Há 4 anos, apontei a final da Copa entre França e Argentina ou Inglaterra. E isso está se desenhando. São os times mais fortes da competição e, mesmo sendo mata-mata, existe algum critério quando as equipes sobram em relação às outras. Messi faz toda a diferença, enquanto a França nos encanta e os ingleses mostram o talento de Harry Kane e Bellingham.



O Marrocos surge como aquele “entrão”, aquele penetra. Será que aprontará para cima da França hoje? Não acredito. A França ganha os jogos na hora em que bem entende. Tem o melhor trio de atacantes do mundo – Mbappé, Dembellé e Olisse –, além de um time muito certinho. Um técnico que dirige os jogadores há 14 anos e que sabe muito bem o que pode tirar de cada um. Se a França não for campeã é por algum daqueles capítulos que o futebol escreve e a gente não entende.



Em relação ao time brasileiro, não é Neymar quem tem que decidir se vai se aposentar da camisa amarela ou não. Somos nós que temos que dizer: chega! Basta! Esse cara teve quatro Copas do Mundo para nos representar e foi um vexame em todas elas. Pelo futebol que tinha e por ter sido cerebral, deveria ter entregue muito mais. Passou na história das Copas como um jogador comum, além de ter sido chacota mundial na Rússia, com o “cai, cai”.



Chega, Neymar! Ninguém te suporta mais. Vá curtir suas baladas, cortar o cabelo todo dia e usar os relógios. Aliás, o que você vai fazer com os oito relógios que levou para usar um em cada jogo da Copa? Pelo jeito, sobraram três jogos (risos..) Você foi um excepcional jogador, mas não está nem entre os 30 melhores de todos os tempos, exceto para os seus baba-ovos.



Pior do que as mulheres que casam com os jogadores por interesse ao dinheiro, são os caras que têm como profissão “baba-ovos” do Neymar. São os asseclas em seu entorno que dizem amém para tudo o que ele faz. Que vergonha! Qual a sua profissão? “Vivo de bajular o Neymar e das migalhas que ele me dá”. Se eu fosse pai de um desses caras, teria vergonha.

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Neymar faz parte de um passado sombrio com a camisa amarela e que ele nunca mais pense em vesti-la, pois desonrou o nosso maior patrimônio esportivo. E a Ancelotti, um recado: Além de Neymar, esqueça Alisson, Casemiro, Danilo, AlexSandro, Paquetá e outros engodos. Se você quiser continuar, pois seu trabalho é ruim, comece a formar uma nova geração de jogadores, comprometidos com a nossa camisa. Esses que vivem de passar cremes no corpo, como Raphinha, ou de cortar cabelinhos todos os dias, não nos representam.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.