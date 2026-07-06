Vergonha: time medíocre do Brasil é eliminado nas oitavas

ova York – Um time perdido, sem corpo, sem alma, sem vontade. Com ex-jogadores em atividade, perdedores de outras Copas. Danilo, Alisson, Casemiro, Alex Sandro e outros menos votados. Jogadores sem comprometimento com a camisa amarela, sem identidade com o nosso povo e nossa camisa. Que vergonha! A pior seleção da nossa história, muito mal treinada. A geração Neymar está fracassada e, finalmente, morreu aqui no Met Life Stadium. Nenhuma surpresa pra mim, embora eu sempre torça pela nossa seleção. Que fim melancólico de um time de milionários, com mulheres que humilham jornalistas, dizendo que ganhamos mal, como falou a mulher de Raphinha. Mas não somos interesseiros. Mulher de jogador não é profissão, a de jornalista é.



Mal começou o jogo e o goleiro “chama gol” já tomou o primeiro. Por sorte o atacante norueguês estava impedido. Esse Alisson não faz uma defesa, que coisa impressionante. Matheus Cunha é derrubado na área. O árbitro não deu, mas o VAR chamou. E ele confirmou. Bruno Guimarães, displicente, bateu fraco, nas mãos do goleiro. Por que Vini Júnior não bateu????? Quem tem que bater pênalti é o craque do time, e ele é o único. O jogo era morno. A Noruega não propunha nada, nem o Brasil. Rayan tentava jogar, buscava as laterais para achar os companheiros penetrando. A torcida brasileira calada. Quando o time não empolga, a torcida também não ajuda. O Brasil não criava, não acelerava o jogo, não agredia. Dependia das jogadas pelas extremas de Vini Júnior. Guimarães acabou depois do pênalti perdido. Se entregou. E assim terminou o primeiro tempo de um jogo fraco, sonolento em que cada uma das equipes criou duas chances de gol, mas Bruno Guimarães bateu a penalidade com displicência e péssima vontade. Em Copa do Mundo, meu filho, é porrada no meio do gol. É jogo eliminatório. Alisson até fez uma defesa difícil. Depois de três Copas, salvou o que seria um gol da Noruega.



O que eu esperava no segundo tempo era um Brasil mais solto, com volume de jogo, deixando a preguiça no vestiário. O primeiro tempo parecia jogo dos legends (ex-jogadores).



Ancelotti não mexeu no time. Fez os ajustes que entendeu necessário e esperava uma melhora. Endrick aquecia para entrar no lugar de Cunha. Neymar também aquecia. O time precisava de sangue novo, de gente com mais vontade. Vini Júnior recebeu, driblou e Endrick, cara a cara, perdeu um gol incrível. Ryan recebeu e fuzilou. O goleiro espalmou. O Brasil começava a impor seu melhor ritmo. Vini cruza, Ryan ajeita e Bruno Guimarães perde, cara a cara. Até que enfim Neymar foi colocado em campo. Danilo também entrou. Era a nossa esperança de um time mais vibrante, com mais velocidade, criando situações de gol. Alisson fez grande defesa em chute de Odegaard. Até que enfim esse goleiro apareceu num jogo. Bruno Guimarães deu lugar a Ederson. Cruzamento da esquerda, Haaland antecipa a Gabriel Magalhães e faz Noruega 1 a 0. No pior momento, com quase 80 minutos de jogo. Os gols perdidos pelo Brasil estavam fazendo falta. Num cruzamento norueguês, o zagueiro tocou contra e o goleiro tocou de ponta de dedos e a bola bateu na trave. Não era dia do Brasil. Haaland recebe na entrada da área e chuta forte. 2 a 0. Neymar ainda fez o gol de honra, em cobrança de penalidade, mas já era tarde. Acabou para o Brasil, um time mediano, que nós criticamos nos últimos 4 anos. Uma vergonha o time brasileiro, sem corpo, sem alma, sem absolutamente nada. O Brasil está eliminado na participação mais vexatória da história. Jogadores mal convocados, mal treinados e alguns ex-jogadores em atividade. Esperar o que a mais?

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Agora é juntar os cacos, tirar esses jogadores fracassados e formar uma nova geração. Essa é perdedora. Que Carlo Ancelotti possa fazer uma renovação, tendo um ciclo de 4 anos para mudar o péssimo futebol brasileiro. Que tristeza. Não somos mais respeitados por ninguém. Eliminados por uma seleção de terceira prateleira do futebol mundial. Pobre Brasil, com jogadores milionários e de pouco futebol. A bola pune!

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