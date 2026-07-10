Brasil é hexa eliminado: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026

Miami – A CBF é uma instituição desmoralizada, sem credibilidade e empatia com o povo brasileiro. Alguém se apossa dela e faz o que bem entende, sem dar satisfação a ninguém, por dizer que ela é uma entidade privada e que não aceita um centavo de governo algum. Porém, por comandar o maior patrimônio esportivo do povo, a Seleção Brasileira, aí sim entra o caráter público. Se antes os presidentes de federações tinham autonomia, ainda que de forma absurda, de escolher o presidente a cada 4 anos, agora a coisa piorou. Segundo denúncias, Gilmar Mendes, ministro do Supremo, e seu filho, Francisco Mendes, que têm negócios que giram em torno de R$ 15 milhões, por ano, na CBF Academy, é quem determinaram que Samir Xaud seria o novo presidente, e com prazo definido.



Lauro Jardim, em sua coluna em “O Globo”, disse que “Francisco Mendes garantiu a interlocutores que mandou convocar Neymar”. Isso é muito grave e mostra que o técnico, Carlo Ancelotti, não teve autonomia na sua convocação. Eu já ouvi de ex-jogadores da Seleção que “realmente é Francisco Mendes quem manda”. E olha que ele não é dirigente, presidente de federação ou coisa parecida, mas seu papai é o “todo poderoso que manda no país” e está aí a explicação para mais um fracasso do nosso escrete. Assim como a CBF, o Supremo está sem credibilidade com a população. Notícias dão conta de que Xaud renunciará, mas também há quem entenda que Gilmar vai deixá-lo sangrar até 2028, quando haverá nova eleição, e o candidato, para surpresa zero, será seu filho, Chico Mendes. “Meu garoto, meu paipai”, já dizia um personagem de Chico Anísio.



No país da corrupção, indecência e violência, nada mais nos assusta. Se o caso Vorcaro, o maior rombo financeiro do país, não conseguiu colocar na cadeia ministros denunciados, que faturaram milhões com o bandido que está preso, “qual seria o problema de eles comandarem também a CBF”? Não duvidem de mais nada, senhoras e senhores, o país do faz de conta continua sendo o mais corrupto do mundo. Pior que o Brasileirão vai recomeçar e os estádios estarão lotados de torcedores que querem ver ex-jogadores em atividade, como Thiago Silva “rererepatriado” pelo Fluminense, sim ele já foi e voltou três vezes, Hulk, Ganso, Alex Sandro, Danilo e outros quarentões que nosso futebol vive repatriando, com salários de Europa. Está aí a explicação para não formarmos mais laterais, camisa 10, centroavantes. Importamos jogadores de Venezuela, Equador, Bolívia, Paraguai, e hoje podemos ter até nove estrangeiros por clube. Enquanto isso, os jovens talentos se perdem pelo caminho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Ancelotti curte férias em Vancouver, Canadá, onde vive. Vários jogadores estão nos balneários do mundo, curtindo em iates, jatos, helicópteros. E você, que sofreu acreditou no amor desses caras pela pátria, continua sua vida difícil, de salário mínimo da vergonha, com as mesmas dificuldades do dia a dia. Enquanto você não perceber que “o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes da vida” (Arrigo Sachi), nada mudará. Não se iluda com o hexa em 2030, já fomos hexa agora. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026 (É hexa!)

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.