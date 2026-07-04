Passar pelo vikings é obrigação do Brasil

Nova York – Cá estou eu em Nova Iorque, outra vez, para contar mais um capítulo dessa deliciosa Copa do Mundo. Sempre fui a favor da qualidade do espetáculo e acho que quando se infla uma competição, a técnica fica em segundo plano, mas confesso que estou adorando ver equipes debutantes fazendo bonito, privilegiando vários países e povos, jogos emocionantes e estádios lotados, apesar do abuso nos preços dos ingressos, das passagens aéreas e dos hotéis. A festa das torcidas nas ruas, os povos se congraçando, enfim, só falam mal desta Copa os recalcados. Saber que temos um “Vozinha”, aos 41 anos, um dos destaques da competição e de Cabo Verde, é muito legal. Ver Luka Modric, um dos maiores gênios da bola, se despedir em grande estilo, também é bacana. E vale lembrar que será a última Copa de Messi e CR7, dois dos maiores de todos os tempos. E teremos muitas emoções até o dia 19, data da final no MetLife Stadium, palco do jogo do Brasil neste domingo.



E por falar nisso, não há outra expectativa que não seja uma vitória brasileira, mesmo tendo a Noruega o terror das defesas, o atacante Haaland. Não posso conceber, com todos os nossos problemas, de convocação equivocada, de mau futebol, uma eliminação nas oitavas de final para uma seleção de terceira linha do futebol mundial. Confio muito em Vini Júnior, em Vini Júnior, em Vini Júnior. Entenderam??? Quando Ancelotti olha para o banco, não tem como mudar a forma de jogar. Não temos Matheus Pereira, único 10 de verdade. Não temos Kaiki, lateral que está voando. Não temos Pedro, melhor atacante do Brasil. Mas temos Igor Thiago, que antes da convocação eu disse que não vingaria na Seleção. A convocação foi equivocada, assim como os fracassados de sempre: Alisson, Danilo, Alex Sandro e Casemiro. Seleção não é clube, e, como nunca dirigiu uma seleção, Ancelotti parece não ter percebido isso. No clube, você trabalha com os jogadores no dia a dia. Na seleção, de dois em dois meses, às vezes até de 4 em 4 meses.

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Ainda assim, é o que temos aqui e não podemos mais chorar por quem não foi chamado. Eu colocaria o jovem Danilo no time. Junto com Ryan e Vini, o Brasil teria um futebol mais vistoso, mais alegre. Hoje somos burocráticos e parecemos a Itália, jogando nos contra-ataques, por uma bola. Nunca fomos só isso. Ditávamos o ritmo do jogo, jogávamos bonito e ganhávamos. Hoje não jogamos mais bonito e não ganhamos também. A culpa é só do Ancelotti? Claro que não. Ele chegou há um ano e precisa de um ciclo completo para impor sua filosofia de trabalho e ser vencedor, como foi nos gigantes europeus. Mas é preciso conhecer e se aprofundar mais na cultura do futebol brasileiro. Ancelotti tem ao seu lado o melhor diretor-executivo do país, Rodrigo Caetano, ético, sério, competente e de muito respeito. Ele sim pode ajudar o mister nos próximos 4 anos. E não sou a favor da demissão, caso caiamos neste domingo. Um técnico com o nome e o peso de Carlo Ancelotti merece um ciclo maior. Que o Brasil desbanque os vikings com um futebol de primeira linha e muitos gols. E para fechar, caso aja um fracasso, não serei daqueles que dirão: “eu avisei”. De jeito nenhum. Vou manter minha postura ética, crítica, mas sempre procurando que haja evolução e aprendizado. Na vida, aprendemos mais com as derrotas do que com as vitórias.

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