Gato escala em árvore de Natal e vídeo do resgate viraliza

O gatinho foi encontrado já no topo da árvore e ainda não se sabe como ele foi parar no centro comercial (foto: Reprodução/ Instagram)

Um gatinho resolveu fazer parte da decoração de Natal de um shopping no Distrito Federal e o resgate parou o centro comercial no último dia 10/12. Ele chegou a 17 metros de altura e foi encontrado no topo da árvore natalina do estabelecimento.

A segurança do shopping ficou monitorando o gato, com medo que ele pulasse da estrutura e se machucasse. Pelo risco ao animal, o centro comercial chamou uma equipe de um hospital veterinário para fazer o resgate do bichinho.

Com a escada rolante parada, a equipe conseguiu levar um bastão para agarrar o gato e deixá-lo seguro. Toda operação durou mais de quatro horas e o animal chegou a morder um dos homens que trabalhava para resgatá-lo.

Quando o gato voltou ao solo, a equipe foi aplaudida. E o melhor: ele recebeu o nome de TGS, em homenagem ao centro comercial, e foi adotado por uma funcionária do shopping.



O registro da operação viralizou e TGS virou foi eleito o “enfeite de Natal mais lindo do mundo” nas redes sociais. Houve até quem achasse que, na verdade, ele resolveu escalar a árvore para pedir para Papai Noel uma família.



Resgate de cãozinho



Mas não são só os felinos que resolveram causar neste fim de ano. Um cãozinho ficou preso na vitrine da loja de grife Miu Miu, em uma das mais famosas ruas comerciais do mundo: Bond Street, em Londres, na Inglaterra.

O filhotinho mobilizou diversas pessoas que passavam pelo local e torciam para um final feliz da história. Enquanto isso, dentro da loja, as funcionárias tentavam fazer o resgate, até que uma delas consegue puxá-lo pela coleira com um cabide. Os pedestres vibraram com o desfecho.