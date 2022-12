Vídeo de graduação de aluno aos 22 anos em medicina viraliza: 'Dá-lhe nenê'

O grupo de amigos de faculdade continuam unidos até hoje, quatro anos depois da formatura (foto: Reprodução Redes Sociais)

Por ser o mais novo da turma, ele recebeu o apelido de ‘Nenê’. Na hora de pegar o diploma, os colegas gritaram “dá-lhe nenê" e correram para abraçar Henrique, o que quebra os protocolos da cerimônia de graduação da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Hoje, aos 26 anos, ele é pediatra e faz residência em endocrinologia pediátrica. O grupo de amigos da faculdade ainda continua próximo. “O pessoal basicamente formou uma família, bem doida, diga-se de passagem. E também encontro o pessoal de longe sempre que possível. Até viagem em grupo já rolou, mesmo anos após a formatura!”.

Em entrevista ao Estado de Minas, Henrique contou que entrou na faculdade com 16 anos porque “sempre foi “adiantado” um ano na escola”. “Na verdade, a escola em que eu estudei no ensino fundamental formava turmas de “março a março”, então, como faço aniversário em março, entrei como um dos caçulas da minha turma. Daí pra frente, foi uma rotina incansável de estudos - sobretudo no ensino médio. Passei em 3 faculdades de medicina na época, sendo uma delas em primeiro lugar (mas confesso que perdi o pique intenso de estudos há muitos anos)”.

A postagem do vídeo conta com 19,4 mil curtidas e 204 mil visualizações no Twitter. Na publicação, Henrique contou que “havia saído de uma intervenção psiquiátrica após tentativa de suicídio” um tempo antes da cerimonia de graduação. “Parece que sinto esse abraço até hoje”, escreveu.

Anos de terapia depois, agora eu penso que talvez foi a partir daquele abraço que - com muitos percalços - aprendi a me cercar de quem eu amava e que me amava de volta. pic.twitter.com/dT6PBQyGup %u2014 pediatra infantil (@HenriqueLP03) December 14, 2022

O médico já teve outros post virais no Twitter e afirma que recebe comentários mistos de ódio e carinho. “Dessa vez, foi diferente. Então, a surpresa aconteceu, mas não pela viralização, e sim pelo carinho recebido”, contou.

Há exatos 4 anos, me formava médico aos gritos de "dá-lhe nene" - que era meu apelido por ter entrado na faculdade aos 16 anos - e meus colegas quebraram os protocolos, se levantando para me abraçar %uD83E%uDD72%u2764%uFE0F pic.twitter.com/VPPPgVs8R9 %u2014 pediatra infantil (@HenriqueLP03) December 14, 2022



Um vídeo da graduação de um estudante que entrou na faculdade de medicina com 16 anos viralizou nas redes sociais. A gravação é de 2018 e mostra os colegas de classe indo abraçar Henrique Lopes Pinho, que tinha 22 anos quando se formou.