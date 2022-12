Chef se estressa ao gravar receita e internet elege: 'Melhor vídeo de 2022'

Postada em outubro, a produção da criadora de conteúdo Thalita Xavier conta com mais de 2,3 milhões de visualizações no Tiktok. (foto: Reprodução Redes Sociais)

A internet já elegeu o melhor vídeo do ano: uma chef de cozinha ensinando a receita de um bolinho de arroz enquanto responde a críticas de forma irônica. Postado em outubro, a produção da criadora de conteúdo Thalita Xavier conta com mais de 2,3 milhões de visualizações no Tiktok.

A gravação foi repostada no Twitter com a legenda: “Pra mim esse é o melhor vídeo de 2022”. A postagem tem mais de 39,9 mil curtidas. Nos comentários, outros perfis concordam e elogiam o trabalho de Thalita.

A chef se descreve como “favelada” e se irritou com os comentários em vídeos anteriores de que ela não poderia usar ingredientes refinados em suas receitas, como champignon. “Tô colocando cogumelo em tudo que eu posso porque sobrou do buffet e eu trago para casa. Tem uns engraçadinhos que querem testar o meu nível de pobreza e falam ‘aí, é mais um dia no barraco, mas usa cogumelo, damasco’. Uso mesmo. A pessoa nem sabe e fica reclamando”, diz irônica.

Leia mais: Mineiro viraliza ao enfeitar casa para o Natal com jeitão raiz

“A gente que é favelado sempre vai atrás do nosso corre. Aí, vem filhinho de papai na internet e achando que favelado não pode ter casa sem reboco com conforto dentro”, completa e volta o assunto para a receita de bolinho de arroz.

Pra mim esse é o melhor video de 2022. pic.twitter.com/ZhwUe77vVH %u2014 Rafaenys (@nantesrp) December 15, 2022

O quadro de receitas no Tiktok se chama “Mais um dia no barraco” e Thalita compartilha detalhes de seu dia a dia enquanto cozinha. Ela trabalha como chef no Banana Buffet.