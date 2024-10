FOLHAPRESS - O Corpo de Bombeiros tenta apagar um incêndio no Shopping 25 Brás, na altura do número 300 da rua Barão de Ladário, no Brás, região central de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30).





Treze equipes dos bombeiros, com cerca de 40 agentes, estão no local e, até o momento, segundo os bombeiros, não há vítimas. Uma grande coluna de fumaça densa e escura cobre a região e pode ser vista de diversos bairros de São Paulo.





Muitos consumidores circulavam pelo bairro na hora em que o fogo começou, por volta das 6h40, em um horário de grande movimento de compradores de diversas regiões do país, que vêm comprar roupas para revenda.





Várias pessoas que trabalham no entorno já estavam pelo local e, de acordo com os bombeiros, esses trabalhadores conseguiram deixar a região antes que o fogo se alastrasse.





Parte do telhado do shopping colapsou por volta das 8h.





As autoridades determinaram o fechamento das lojas ao redor da área do incêndio. Comerciantes fecharam as portas e tentam retirar o máximo possível de seus materiais que estão no estoque.





Defesa Civil de SP

Muitas pessoas se aglomeram na região para acompanhar o incêndio. O trânsito no entorno está bastante complicado. A Polícia Militar e os bombeiros estão isolando a área.





A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) afirmou que há pontos de bloqueios nos cruzamentos da rua Barão de Ladário com as ruas Oriente e João Teodoro, na rua Júlio Ribeiro com a rua Muller, rua João Teodoro com a rua Monsenhor de Andrade e av. do Estado com a rua São Caetano. O desvio é feito pela rua Oriente, rua Rubino de Oliveira, seguindo pela av. Celso Garcia. A CET recomenda que os motoristas evitem a região.





Sete linhas de ônibus que passam pela região também foram desviadas, de acordo com a SPTrans.





A Enel afirmou que equipes foram enviadas ao local do incêndio. A rede da área afetada foi desligada para eliminar risco elétrico.

Defesa Civil de SP





É o segundo incêndio esta semana no bairro, onde fica uma das principais regiões comerciais de São Paulo.





No domingo (27), um incêndio atingiu um prédio comercial no Brás. O fogo se concentrou no último pavimento de um edifício, que correu risco de desabamento.