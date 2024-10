Unidades móveis levam qualificação às mulheres em SP

A Athos Brasil, fabricante de unidades móveis, está expandindo o acesso à capacitação e ao empreendedorismo com sua Carreta de Empreendedorismo, que faz parte do projeto "SP Por Todas". Este projeto, focado em promover inclusão e desenvolvimento, tem como objetivo levar oficinas, workshops e programas de capacitação a diversas regiões de São Paulo, atingindo comunidades onde o acesso a essas oportunidades é limitado.

A carreta busca oferecer educação empreendedora acessível, com cursos práticos sobre gestão de negócios, inovação, marketing digital, finanças e outros temas fundamentais para quem deseja iniciar ou expandir um negócio. Com a mobilidade das unidades da Athos, esses serviços chegam a diferentes partes do estado.

"Nosso compromisso com o empreendedorismo vai além da fabricação de unidades móveis. A Carreta de Empreendedorismo, integrada ao projeto 'SP Por Todas', é uma ferramenta para o desenvolvimento econômico local, incentivando o surgimento de novos negócios e o fortalecimento das pequenas e médias empresas", afirma Diego Teixeira, CEO da Athos.

A carreta possui salas de aula, auditório para palestras e apresentações, além de estações de trabalho que permitem aos participantes aplicarem o aprendizado durante os cursos.

Por meio de consultorias, a carreta oferece também planos de negócios adaptados às realidades locais. A Athos e o projeto "SP Por Todas" reforçam, assim, o compromisso de levar soluções e reduzir barreiras para o empreendedorismo.

Sobre a Athos

A Athos é uma empresa que atua no desenvolvimento e fabricação de unidades móveis personalizadas para diversos setores, como saúde, educação, segurança e outros. A empresa oferece soluções que permitem levar serviços especializados a diferentes regiões.

As unidades móveis produzidas pela Athos são projetadas de acordo com as necessidades de cada cliente, podendo incluir clínicas, consultórios, laboratórios e outras estruturas móveis. A empresa atende tanto o mercado nacional quanto internacional, buscando contribuir para a descentralização de serviços e a ampliação do alcance de instituições públicas e privadas.





