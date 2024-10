Um homem furtou, na última quinta-feira (24/10), um sindicato rural e uma associação de equoterapia em Santa Rita do Araguaia (GO). Além de levar objetos, ele deixou uma carta, na qual admite ser dependente químico e pede desculpas aos proprietários dos locais onde cometeu os crimes. O responsável pelo crime finalizou seu bilhete dizendo: “Quero me livrar dessa droga. Me deixa louco e faço besteira. Fui, amo vocês”.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada para atender à ocorrência. As autoridades informaram que ambos os estabelecimentos haviam sido levados na noite anterior.





Itens roubados foram devolvidos





Ao chegar ao local, a polícia encontrou um dos prédios em chamas, e o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. Logo depois, os militares analisaram as imagens das câmeras e localizaram o suspeito.





Após ser abordado, o homem confessou o crime, dando detalhes dos itens furtados. Os agentes de segurança também identificaram uma mulher que havia comprado os objetos, e parte deles foi recuperada. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.





O que é equoterapia

A equoterapia é um tipo de tratamento realizado com cavalos, geralmente indicado para pessoas com deficiências (PcD). Segundo informações do Ministério da Saúde, os exercícios realizados no animal alteram a resposta do sistema nervoso central e permite melhora na postura e percepção do movimento.

Dentre os benefícios desse tipo de terapia estão: desenvolvimento do afeto a partir do contato com o cavalo; estimulação da sensibilidade tátil, visual e auditiva; melhora do equilíbrio; e melhora do tônus muscular.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata