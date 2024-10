A Polícia Militar de Montes Claros, no Norte de Minas, prendeu um jovem de 20 anos com uma grande quantidade de drogas em uma casa no Bairro Vila Mauricéia. A operação, ocorrida na noite dessa terça-feira (15/10), ocorreu após um homem fugir ao perceber a presença dos policiais, levando os agentes a descobrirem uma movimentação suspeita no local.





De acordo com o boletim de ocorrência, durante o patrulhamento no bairro, um indivíduo tentou escapar ao avistar a viatura, correndo para dentro de uma residência e, posteriormente, fugindo por um matagal após pular o muro. Os militares seguiram o suspeito, mas ele não foi encontrado.





No interior da casa, os policiais se depararam com o jovem de 20 anos que estava sentado à porta de um banheiro embalando drogas. Ele tentou escapar, mas foi detido pelos agentes.





Droga escondida em banheiro

Durante a revista na residência, os policiais encontraram 12 tabletes de crack dentro do vaso sanitário. Já na caixa acoplada do mesmo banheiro foram localizadas quatro barras de maconha e uma de crack. Além disso, foram apreendidas 62 pedras de crack e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.





Ao ser questionado, o jovem afirmou que a casa pertencia à sua mãe e que ele não residia ali. Revelou ainda que havia trocado dois cavalos pelas drogas, com a intenção de revendê-las posteriormente.





O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.